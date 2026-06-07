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Monaco-GP Live-Ticker: Hamilton jagt WM-Leader Antonelli, Verstappen out!

Findet der vierfache F1-Weltmeister Max Verstappen in Monaco einen Weg vorbei am Pole-Mann Kimi Antonelli? Können sich Hamilton und Leclerc (Ferrari) einmischen? Alles darüber in unserem Live-Ticker.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Die Atmosphäre in Monaco ist unvergleichlich
Die Atmosphäre in Monaco ist unvergleichlich
Foto: Red Bull Content Pool
Die Atmosphäre in Monaco ist unvergleichlich
© Red Bull Content Pool

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Im Artikel erwähnt

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Spannendes Ausgangslage für den Traditions-GP von Monaco: WM-Leader Kimi Antonelli hat Max Verstappen im Nacken, dahinter lauern die beiden Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

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Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker alles über die Action aus den Strassen von Monte Carlo. Bei uns verpassen Sie keinen der wichtigen Momente.

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Pos

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

0,000

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Sergio Pérez

Sergio Pérez

Cadillac Formula 1 Team

Sergio Pérez

Sergio Pérez

Cadillac Formula 1 Team

11

78

+39,153

1:16,891

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