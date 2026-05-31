Monaco-Pole für Lokalmatador Charles Leclerc? Das sagt der Ferrari-Star

Viele GP-Stars haben sich Monaco als Heimat ausgewählt, doch die wenigsten sind im Fürstentum aufgewachsen. Charles Leclerc ist ein waschechter Monegasse und geniesst in Monte Carlo Kultstatus. Entsprechend gross war sein Wunsch, im berühmt-berüchtigten Strassenrennen zu triumphieren. Der Lokalmatador musste sich aber viele Jahre gedulden, bis es soweit war.

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2024 klappte es dann endlich mit dem Sieg vor heimischer Kulisse, und Leclerc konnte sein Glück gar nicht fassen. Zum ersten Mal überhaupt durfte er einen Podestplatz in Monte Carlo feiern. Und weil es so schön war, wollte er das Kunststück im vergangenen Jahr wiederholen.

Der Ferrari-Pilot startete gut ins Wochenende und sicherte sich die Bestzeit in allen drei freien Trainings. Doch als es im Qualifying darauf ankam, sich eine gute Ausgangslage für die Hatz auf dem überholfeindlichen Strassenkurs zu sichern, musste er sich Lando Norris geschlagen geben. Der McLaren-Pilot, der sich später zum Weltmeister kürte, stellte bei der Zeitenjagd um die Pole einen neuen Rekord auf. Leclerc musste sich mit dem zweiten Startplatz begnügen und kam auch als Zweiter ins Ziel.

Charles Leclerc verweist auf Mercedes-Stärken

Wie stehen die Chancen des 28-Jährigen, in diesem Jahr den zweiten Heim-Sieg zu erringen? Geht es nach McLaren-Teamchef Andrea Stella und dessen Schützlinge, so hat Ferrari die besten Karten im Kampf um die Pole zum prestigeträchtigsten Formel-1-Rennen. Was sagt Leclerc selbst dazu?

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«Wir müssen vorsichtig sein», mahnt der selbstkritische GP-Star. «Ich glaube, Mercedes ist ein sehr, sehr starkes Team, das in den Kurven und auf den Geraden gleichermassen schnell ist. Aber wenn es ein Rennen gibt, bei dem ich das Gefühl habe, dass wir eine etwas grössere Chance auf die Pole haben, dann ist das Monaco. Und ich hoffe, dass wir diese Chance nutzen können», fügt der achtfache GP-Sieger an.