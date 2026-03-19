Montezemolo: «Elektro-Ferrari nicht mal unter Drogen, Auto WM-untauglich»

Seit 2007 ohne Fahrer-WM-Titel, seit 2008 ohne Sieg in der Konstrukteurs-WM – die Tifosi haben in den vergangenen Jahren einige Male das Tal der Tränen betreten.

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Der frühere Ferrari-Teamchef und -Präsident Luca Cordero di Montezemolo ist von den Kollegen des Corriere della Sera zu den Chancen des Traditionsrennstalls in der WM 2026 befragt worden.

Luca Cordero di Montezemolo Foto: XPB Luca Cordero di Montezemolo © XPB

Der 78-Jährige aus Bologna gibt zur Antwort: «Es tut mir leid, aber zumindest nach dem, was der Saisonstart gezeigt hat, sieht es so aus, als hätte man zwar ein gutes Auto, aber keines, das Weltmeister-tauglich ist.»

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Montezemolo: «Wir mischen beim Finale nicht mehr mit»

«Was mich am meisten schmerzt, ist, dass man in den letzten zehn Jahren nie bis zum letzten Rennen um den Fahrertitel gekämpft hat. Zu meiner Zeit haben wir elf Meisterschaften im letzten Rennen verloren – ich erinnere mich daran wie an Faustschläge in den Magen, aber wir waren immerhin bis zum Finale da und haben wie die Löwen gekämpft.»

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Der Rückstand auf Mercedes ist ziemlich ernüchternd, und die nachfolgenden Teams können auf Ferrari aufholen. Es wird allerdings auch längere Pausen geben; vielleicht ist das alles ja doch noch nicht ganz entschieden.“

Gefällt Montezemolo eigentlich die Hybrid-Formel 1? Luca: «Die Formel 1 muss innovativ sein, ohne ihre Grundwerte zu verlieren. Wenn ich sehe, wie ein Fahrer statt zu überholen wartet, um seine Batterie aufzuladen, dann bin ich perplex. Aber ich würde noch ein wenig abwarten, bevor ich ein endgültiges Urteil über das 2026er Reglement fälle.»

Das finale Ausrufezeichen setzt Montezemolo auf die Frage, ob er sich hätte vorstellen können, einen elektrisch betriebenen Ferrari zu bauen. Luca: «Nicht mal unter Drogen.»

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