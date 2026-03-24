Montezemolo (Ex-Ferrari): «Verstappen war besetzt, Antonelli wäre zerstört»

Luca Cordero di Montezemolo (78), Rennleiter von Ferrari 1974 mit dem Duo Niki Lauda und Clay Regazzoni und von 1991 bis 2014 Ferrari-Präsident, wurde zu seinen Ferrari-Zeiten in Monza empfangen wie ein Rock-Star.

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Heute ist es um den charismatischen Spitzen-Manager ruhig geworden, ausser die Journalisten klopfen an, wie nun Daniele Dallera und Daniele Sparisci vom Corriere della Sera.

Vor kurzem hat der eine Bologneser, Montezemolo, über einen anderen Bologneser gesprochen, über China-GP-Sieger Kimi Antonelli.

Dabei hat Montezemolo zugegeben: «Es wurmt mich schon ein bisschen, Antonelli in einem Mercedes zu erleben. Ich hätte ihn liebend gerne in einem Ferrari gesehen.»

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Ein Italiener im Ferrari, das hat immer irrsinnigen Druck erzeugt. 2009 sprangen Luca Badoer und Giancarlo Fisichella ein für den verletzten Felipe Massa, das war ein Schlag ins Wasser.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Der letzte italienische GP-Sieger mit Ferrari: Michele Alboreto 1985 auf dem Nürburgring!

Montezemolo über sein Interesse an Max Verstappen

Montezemolo findet: «Heute sind die Bedingungen anders als vor Jahren. Man schaut nicht nur auf die Ergebnisse im Kartsport, sondern auf die Leistungen im Simulator, dort bilden sich die Fahrer aus. Es ist einfacher geworden, sehr junge Fahrer auszuwählen.»

«Der Einzige, der mich damals wirklich beeindruckte, war Verstappen: Mit 12 Jahren war er der Stärkste von allen, aber er war besetzt, ich sprach mit Helmut Marko darüber.»

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«Doch ich fürchte, jemanden wie Antonelli zu nehmen und sofort in den Ferrari zu setzen, das hätte ihn zerstört. Felipe Massa haben wir damals bei Sauber geparkt, um Erfahrung zu sammeln, das Gleiche haben wir Jahr später mit Charles Leclerc getan.»