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Juan Pablo Montoya: «Diese Fahrer werden auf dem Madring glänzen»

Die neue spanische Grand Prix-Rennstrecke Madring ist schnell, tückisch und gefährlich. Der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya sagt, wer auf dem neuen Kurs gut aussehen wird.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Der Madring gibt viel zu reden
Der Madring gibt viel zu reden
Foto: XPB
Der Madring gibt viel zu reden
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Ein Journalisten-Kollege hat vor dem ersten Trainingstag auf der neuen madrilenischen Formel-1-Rennstrecke Madring gewitzelt: «Ist das nun der Madring oder der Mad Ring?»

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Ein wenig verrückt ist der neue Ring von Madrid schon, wie SPEEDWEEK.com festgestellt hat, bei einer exklusiven Tour um die Strecke.

Auch der in Kolumbien geborene US-Amerikaner Juan Pablo Montoya hat sich den Madring genauer angeschaut. Der WM-Dritte von 2002 und 2003 ist tief beeindruckt. Und er wittert bereits, welche Fahrer auf der madrilenischen Bahn besonders gut aussehen werden.

Im Artikel erwähnt

Der 94-fache GP-Teilnehmer sagt im Portal BetBrothers: «Ich erwarte, dass Kimi Antonelli auf dem Madring wieder einmal über sich hinauswachsen wird, das ist eine Strecke ganz nach seiner Kragenweite.»

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«Auch von Max Verstappen, Lando Norris und Fernando Alonso erwarte auch auf dem Madring Einiges. Lewis Hamilton kann seine ganze Erfahrung in die Waagschale legen, das ist hier Gold wert.»

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«Bei Charles Leclerc ist es so: Wenn er seinen überragenden Fahrstil aus Monaco zum Madring bringen kann, dann ist mit ihm zu rechnen – vorausgesetzt, er leistet sich keinen Unfall.»

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