Montoya «schockiert» über Ferrari-Strategie: «Nicht schon wieder!»

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
Die Formel-1-Autos sind in dieser Saison komplett neu, alles sieht anders aus, klingt anders und diese Sache mit dem Energiemanagement ist ungewohnt für alle Beteiligten. Nicht jeder ist glücklich mit den rasanten Neuerungen. Freunde der Beständigkeit im Motorsport können sich aber zumindest an einer Konstante in dieser wankelhaften Welt festklammern: Nach einem Formel-1-Rennen gibt es Kritik an der Boxenstopp-Strategie von Ferrari. Lauter Kritiker diesmal: Ex-Pilot Juan Pablo Montoya (7 Siege).
Was war los? In der Frühphase des Australien-GP gab es gleich zwei Phasen mit einem virtuellen Safety-Car, in denen ein Reifenwechsel weniger Zeit kostete als unter normalen Rennbedingungen. Die meisten Teams nutzten diese Gelegenheit, holten ein Auto oder sogar beide zum Stopp, um frische Reifen aufzuziehen. Ferrari blieb allerdings draußen, schwamm gegen den Strom. Und verfuhr so den Sieg?
Montoya: Nicht mal mehr überrascht von Ferrari-Strategie Der frühere F1-Pilot Juan Pablo Montoya sagte bei F1TV, wo er zum Expertenteam gehört: «Ich bin überrascht von Ferrari und ihrer Strategie, aber irgendwie auch nicht. Ich war eher schockiert. Man hätte zumindest die Autos splitten sollen.» Also zumindest ein Auto zum Boxenstopp holen.
Beim ersten VSC blieb Ferrari konsequent draußen, Scuderia-Pilot Lewis Hamilton merkte per Funk an, man könne einen Stopp erwägen. Beim zweiten VSC war das Boxenstoppfenster kurz, weil Valtteri Bottas seinen fahrunfähigen Cadillac nahe der Boxengasseneinfahrt abstellte und daher die Einfahrt in die Pitlane gesperrt wurde. Wieder kein Stopp für Ferrari.
Montoya: «Nicht schon wieder! Warum?» Montoya: «Wir haben uns letztes Jahr immer beschwert, dass Ferrari nicht aggressiv genug war und immer mit der Strategie danebenlag. Und meiner Meinung nach haben sie das wieder getan. Vielleicht hatten sie nicht das Auto für den Sieg, aber sie haben mit Mercedes gekämpft, den Start sehr gut absolviert. Charles (Leclerc, Anm.) hat fantastische Arbeit geleistet, indem er immer wieder an George (Russell, Anm.) rankam. Und dann kommt das VSC und es ist, als wären alle außer Ferrari in der Box gewesen. Es ist so: Nicht schon wieder! Warum? Wir haben zehn schlaue Teams und ein Team verpasst die Gelegenheit und sie denken, alle liegen falsch.»
Lesen Sie hier, was Ferrari-Teamchef Vasseur zur Strategie sagt.
Rennen
3. Qualifying
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
Startaufstellung
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
58
1:23:06,801
1:22,670
25
02
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
58
+2,974
1:22,417
18
03
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
58
+15,519
1:22,579
15
04
Lewis HamiltonScuderia Ferrari HP
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari HP
44
58
+16,144
1:22,423
12
05
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
1
58
+51,741
1:22,358
10
06
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
3
58
+54,617
1:22,091
8
07
Oliver BearmanMoneyGram Haas F1 Team
Oliver Bearman
MoneyGram Haas F1 Team
87
57
+1 Runde
1:24,020
6
08
Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team