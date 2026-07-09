Montoya zu Hamilton bei Ferrari: «Das hat er gegen Leclerc nicht erwartet»
Charles Leclerc hat den GP-Klassiker von Silverstone gewonnen – ausgerechnet im Wohnzimmer seines Ferrari-Stallgefährten Lewis Hamilton. Der frühere F1-Pilot Juan Pablo Montoya ist beeindruckt.
Der Monegasse Charles Leclerc hat seine Durststrecke beendet, nach 37 Grands Prix ohne Sieg hat er in Silverstone 2026 endlich wieder einen WM-Lauf gewonnen, erstmals seit Austin 2024.
Der in Kolumbien geborene US-Amerikaner Juan Pablo Montoya (50) hat sich die Action in Silverstone angeschaut und schreibt auf dem Portal NewBettingSites: «Ich fand es grossartig, Charles so auftreten zu sehen. Er hat endlich wieder den Dreh raus. Alle Fahrer verbringen unzählige Stunden damit, Dinge zu analysieren und zu verstehen, wie sie es mit diesen 2026er Autos besser machen können. Charles hat endlich verstanden, was er tun muss.»
Der 94-fache GP-Teilnehmer Montoya weiter: «Und wenn man jemanden wie Lewis in dessen Heimrennen schlägt, besonders in der Form, die Lewis in letzter Zeit gezeigt hat, dann ist das ein ganz starkes Statement. Damit hatte Lewis vielleicht nicht gerechnet.»
Der siebenfache GP-Sieger und WM-Dritte von 2002 und 2003 findet: «Charles Leclerc hat in unermüdlicher Arbeit hinter den Kulissen herausgefunden, worin seine Probleme lagen und was das Auto für seinen Fahrstil falsch gemacht hat. Es gibt so viele Dinge, die falsch sein können, so viele Probleme, die sich auswirken. nUnd wenn eines dieser Dinge aus dem Takt gerät, kann das eine ganze Reihe verschiedener Probleme verursachen und eine regelrechte Hexenjagd auslösen, um die Ursache zu finden.»
«Ich war in den Rennen vor England wirklich besorgt, dass Charles zu sehr darauf fixiert war, was Lewis tut. Und wenn man sich auf Lewis konzentriert, ist es sehr schwer, ihn zu schlagen, da er im Vorteil ist.»
«Dieser Sieg wird Wunder bewirken für Charles Leclercs Selbstvertrauen. Er hat endlich gezeigt, warum Ferrari so viel von ihm hält und warum sie ihm eine vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben haben.»
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