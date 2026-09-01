Monza-GP im TV: So wird das Wetter für Antonelli, Hamilton, Verstappen & Co
Nach moderaten Temperaturen und wechselhaften Bedingungen beim GP der Niederlande in Zandvoort müssen sich die Rennfahrer für den WM-Lauf von Monza in Norditalien auf anderes Wetter gefasst machen.
Die Formel 1 verabschiedet sich mit den Grands Prix von Italien und in Madrid eine Woche danach vorderhand aus Europa – bei hochsommerlichen Temperaturen. Beim Heim-Rennen der Scuderia Ferrari in Monza kocht die Stimmung sowieso. Und dieses Jahr tragen auch die Temperaturen dazu bei.
Es wird heiss zum Italien-GP: Am ganzen Wochenende sind Temperaturen von bis zu 35 Grad angesagt, kein Regen weit und breit.
Wer sich dieses Mal die Pole-Position und den Sieg beim Traditionsrennen schnappt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.
Grosser Preis von Italien im TV
Freitag, 4. September
09.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Riccciardo
12.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training
12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Erstes Freies Training
12.30 Erstes Freies Training
15.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost in Adelaide 1986
15.45 ServusTV – Beginn Übertragung Zweites Freies Training
15.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training
16.00 Zweites Freies Training
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind
19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft und Loyalität
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training
Samstag, 5. September
10.40 Sky Sport F1 – Benetton Formula
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training
12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Drittes Freies Training
12.30 Drittes Freies Training
15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
15.30 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying
16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
Sonntag, 6. September
11.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit
11.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind
12.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft und Loyalität
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.00 ServusTV – Vorberichte zum Rennen
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
14.50 SRF Info – Vorberichte zum Rennen
14.45 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
14.55 SRF Info – Beginn Übertragung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
15.00 Grosser Preis von Italien (bei uns im Live-Ticker)
16.40 ServusTV – Analysen & Interviews
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
23.55 ORF 1 – Wiederholung Rennen
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