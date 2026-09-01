Monza-GP im TV: So wird das Wetter für Antonelli, Hamilton, Verstappen & Co

Die Formel 1 verabschiedet sich mit den Grands Prix von Italien und in Madrid eine Woche danach vorderhand aus Europa – bei hochsommerlichen Temperaturen. Beim Heim-Rennen der Scuderia Ferrari in Monza kocht die Stimmung sowieso. Und dieses Jahr tragen auch die Temperaturen dazu bei.

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Es wird heiss zum Italien-GP: Am ganzen Wochenende sind Temperaturen von bis zu 35 Grad angesagt, kein Regen weit und breit.

Wer sich dieses Mal die Pole-Position und den Sieg beim Traditionsrennen schnappt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

Grosser Preis von Italien im TV

Freitag, 4. September

09.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Riccciardo

12.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.30 Erstes Freies Training

15.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost in Adelaide 1986

15.45 ServusTV – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

16.00 Zweites Freies Training

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind

19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft und Loyalität

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

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Samstag, 5. September

10.40 Sky Sport F1 – Benetton Formula

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

12.30 Drittes Freies Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Monza: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 04.09.2026 - 12:15