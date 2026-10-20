Besonderer Besuch in Austin: MotoGP mit Event am Formel-1-GP-Wochenende

Zweirad trifft Vierrad! Am kommenden Rennwochenende der Formel 1 in Austin/Texas sind auch einige besondere Gäste aus dem MotoGP-Kosmos auf der Piste mit dabei. Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung von Formel 1 und MotoGP sind bei einem Show-Event im Rahmen des F1-Wochenendes auch Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega (Ducati) sowie die Testfahrer Dani Pedrosa (KTM), Andrea Dovizioso (Yamaha) und Lorenzo Savadori (Trackhouse Aprilia) in Austin auf der Piste.

Werbung

Werbung

MotoGP-Demorunden am Formel-1-Wochenende in Austin

Sie werden am Samstagvormittag Ortszeit, also am Abend bei uns in Mitteleuropa (18:40 Uhr) vor dem dritten freien Training in der Formel 1 Demorunden auf dem Circuit of the Americas drehen. Jeweils vom 23. bis 25. Oktober finden parallel die Events in Austin (US-GP in der Formel 1) und Phillip Island (Australien-GP in der MotoGP) statt. Daher sind die MotoGP-Stammpiloten natürlich in Austin nicht vor Ort – aber ein künftiger MotoGP-Star.

Hintergrund der Aktion: Liberty Media, seit 2017 Eigentümer der Formel 1, ist inzwischen auch Mehrheitseigner der MotoGP. Es ist das erste gemeinsame Event im Rahmen eines Rennwochenendes. Passend: Auf dem Circuit of the Americas in Austin fahren beide Rennserien jeweils ihren US-GP: die F1 im Oktober, die MotoGP im April.

Dani Pedrosa sagte: «Es ist immer etwas Besonderes, auf dem Circuit of the Americas, einer der legendärsten Rennstrecken der Welt, ein MotoGP-Motorrad zu fahren. Der Grand Prix der Vereinigten Staaten ist ein wahrhaft einzigartiges und besonderes Ereignis im F1-Kalender, das unglaublich viele Zuschauer anzieht und eine großartige Gelegenheit bietet, den Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben, was die MotoGP so spannend macht. Die Geschwindigkeit, der Sound und die Leistung dieser Motorräder muss man live erleben, und ich freue mich darauf, das mit allen in Austin zu teilen.»

Werbung

Werbung

Nicolo Bulega, der derzeit in der Superbike-WM brilliert, aber nächstes für VR46 Ducati in der MotoGP antreten wird, sagte: «Das ist eine fantastische Gelegenheit, die MotoGP vor einem der größten Publikumsmengen im weltweiten Motorsport zu präsentieren. Die Atmosphäre auf dem COTA ist immer unglaublich, und es wird ein besonderes Erlebnis sein, vor so vielen Fans ein MotoGP-Motorrad zu fahren. MotoGP-Bikes sind mit nichts anderem zu vergleichen, und hoffentlich werden die Runden zeigen, wie spektakulär unser Sport ist. Wir freuen uns darauf, eine großartige Show zu bieten und den Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie erwarten können, wenn ich 2027 mit der MotoGP nach Austin zurückkehre.»