Nach Riccardo Adamis Abgang: Wer wird Lewis Hamiltons neuer Renningenieur?

Ferrari hat bestätigt: In diesem Jahr wird Lewis Hamilton eine neue Stimme im Ohr haben. Über die Nachfolge von Riccardo Adami wird nun ausgiebig diskutiert. Ein Name wird besonders häufig genannt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Foto: Bearne / XPB Images
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Es hatte sich abgezeichnet, dass sich die Wege von Lewis Hamilton und dessen bisherigen Renningenieur Riccardo Adami trennen würden. Denn zwischen dem Briten und dem Italiener kam es am Funk immer wieder zu Missverständnissen, die Chemie stimmte nicht, und mehrere Beobachter betonten, dass dies mit ein Grund für die schwachen Leistungen des siebenfachen Weltmeisters sei.

Am Freitag, 16. Januar, bestätigte Ferrari, dass Adami eine neue Rolle im Team aus Maranello bekleiden wird. Der 52-jährige Ingenieur wird künftig das Nachwuchsprogramm der Scuderia leiten. Neben der Führungsrolle in der Ferrari Driver Academy wird sich Adami auch um die Testfahrten mit älteren Modellen des ältesten GP-Rennstalls der Welt kümmern, die den Nachwuchsstars aus den eigenen Reihen die Gelegenheit geben, Formel-1-Erfahrungskilometer zu sammeln.

Wer Adamis Nachfolge antreten wird, hat Ferrari noch nicht verkündet. Für viele steht aber fest, dass Luca Diella der ideale Kandidat für die Aufgabe ist. Der Italiener, der bisher die Rolle des Performance-Ingenieurs für den Rekord-GP-Sieger bekleidete, kam im Frühjahr 2025 bei den Roten an Bord, nachdem er zuvor jahrelang bei Mercedes an Bord gewesen war.

Als Diella seine Zusammenarbeit mit Hamilton bei Ferrari zur Saisonmitte vertiefte, erklärte der Rekord-Champion, dass er Luca schon seit langem kenne. «Da war schon von Anfang an eine gute Dynamik», schwärmte Hamilton, als er am belgischen GP-Wochenende auf Diella angesprochen wurde. «Und das spiegelte sich auch in den Fortschritten, die wir seit Spa gemacht haben.»

