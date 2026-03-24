Nach Audi-Knall: Nur Toto Wolff (Mercedes) ist als Teamchef krisensicher

Die Formel-1-Teamchefs geraten langsam in den Haltbarkeits-Bereich von Fussballtrainern: Nach zwei Läufen 2026 hat sich Audi von Jonathan Wheatley getrennt, damit geht der Platzwechsel unter den Teamchefs weiter.

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Wir haben seit Juli 2025 nur noch einen Formel-1-Teamchef, der länger als zehn Jahre auf seinem Posten ist: Toto Wolff. Es ist wieder mal ein wenig Zeit zu zeigen, wie turbulent es in der Chef-Etage zugeht.

McLaren: Andrea Stella (I) – Kam im Dezember 2022 für Andreas Seidl, mit dem ein Abkommen im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst wurde. Seidl wurde CEO bei Sauber, musste dort aber im Juli 2024 gehen. Seither auf der Suche nach einer neuen Aufgabe.

Ferrari: Fred Vasseur (F) – Im Dezember 2022 auf den Posten berufen, als Nachfolger von Mattia Binotto, der aus den gleichen Gründen gehen musste, wie seine Vorgänger Maurizio Arrivabene, Marco Mattiacci und Stefano Domenicali – kein WM-Titel für Ferrari.

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Mercedes: Toto Wolff (A) – Verliess Williams als Teilhaber 2013, um neuer starker Mann bei Mercedes zu werden. Ersetzte dort Ross Brawn.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Red Bull Racing: Laurent Mekies (F) – Anfang Juli 2025 als Nachfolger von Christian Horner berufen. Verblüffend: Mekies ist erst der zweite Teamchef von RBR.

Williams: James Vowles (GB) – Nach Claire Williams (Tochter von Firmengründer Sir Frank Williams) und dem Deutschen Jost Capito kam im Januar 2023 James Vowles an Bord, vormals Strategie-Chef von Mercedes.

Audi: Mattia Binotto (I) – Seit 1. April 2025 leitete der Brite Jonathan Wheatley offiziell das Sauber-Team, das 2026 zu Audi wurde. Wheatley war zuvor jahrelang verlässlicher Sportchef von Red Bull Racing. Vorgänger von Wheatley, aber nur Team-Repräsentant genannt, war der Italiener Alunni Bravi. Am 20. März dann die Nachricht: Wheatley ist weg (und wird wohl dem Sirenengesang von Aston Martin erliegen), F1-Projektleiter Binotto ist jetzt auch Teamchef.

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Racing Bulls: Alan Permane (GB) – Nach der Trennung von Christian Horner und der Berufung von Laurent Mekies zu RBR war Alan Permane die logische Wahl. Vorgänger von Mekies war der Tiroler Franz Tost, der den Rennstall aus Faenza mit kundiger Hand von 2006 bis 2023 führte, unter den Bezeichnungen Toro Rosso und AlphaTauri.

Aston Martin: Adrian Newey (GB) – Teambesitzer Lawrence Stroll ist nicht für seine Geduld bekannt, und als die Erfolge der Grünen zu wünschen übrig liessen, musste der Luxemburger Mike Krack seinen Posten räumen (er arbeitet heute als leitender Ingenieur an der Rennstrecke). Andy Cowell wurde im Januar 2025 zum neuen Chef ernannt. Aber auch Cowell wurde querversetzt, Anfang 2026 erhielt Adrian Newey die Doppelrolle Technikchef und Teamchef. Das gefällt ihm nicht. Daher angelte Aston Martin nach Jonathan Wheatley von Audi.

Haas: Ayao Komatsu (J) – Es war eine der Hammer-Meldungen Anfang 2024: Teambesitzer Gene Haas gab dem langjährigen Teamchef Günther Steiner keinen neuen Vertrag mehr, der Südtiroler war ein Mann der ersten Stunde und hatte das Team seit 2016 geleitet. Aber auch Komatsu ist ein Mann der ersten Stunde, denn er kam 2016 zum Team.

Alpine: Steven Nielsen (GB) – Bei keinem Rennstall ging es so drunter und drüber wie bei Renault, pardon, wie bei Alpine. Im Juli 2025 wurde der erfahrene Steve Nielsen zum Teamchef ernannt, als Nachfolger von Oliver Oakes, der seinen Posten im Mai aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte. Zuvor bei Alpine am Ruder: Bruno Famin (2023/2024), Otmar Szafnauer (2022/2023), Davide Brivio (2021/2022) und Cyril Abiteboul (2020/2021).

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