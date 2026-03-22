Nach Doppel-Aus in Shanghai: Vollmundige Ansage von McLaren-CEO Zak Brown

Die Zuschauer trauten ihren Augen nicht, als sie am Rennsonntag in China miterlebten, wie Lando Norris in der Box blieb, während die Konkurrenz – samt seinem Stallgefährten Oscar Piastri – den Weg zur Startaufstellung zurücklegte. Der Weltmeister harrte in der McLaren-Box aus, und mit jeder Minute, die Verstrich, wurde seine GP-Teilnahme in Shanghai unwahrscheinlicher.

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Für das Traditionsteam aus Woking kam es noch schlimmer, denn wenige Minuten vor dem Rennstart wurde auch Piastris MCL40 wieder in die Box geschoben. Beide McLaren-Stars fielen der Technik zum Opfer, bei beiden hatte das Problem mit der Motor-Elektronik zu tun, doch es handelte sich um unterschiedliche Sorgen, wie das Team mitteilte.

Das Ergebnis blieb das Gleiche, der zweite Grand Prix des Jahres fand ohne die Papaya-Renner statt, die Mannschaft musste zusehen, wie die Konkurrenz wichtige WM-Punkte einfuhr. Nach der Schlappe hielt CEO Zak Brown vor versammelter Mannschaft im Werk in Woking eine motivierende Rede.

Und der Amerikaner kündigte eine baldige Rückkehr aufs Siegertreppchen an. «Wir haben die beiden besten Fahrer der Welt, wir haben das beste Rennteam der Welt und wir haben die beste Arbeitskultur, die ein Rennstall haben kann. Lasst uns also nach Japan gehen und mit diesen Autos Rennen fahren, wir werden alle das machen, was wir immer tun», sagte der 54-Jährige gewohnt selbstbewusst.

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Und Brown kündigte an: «Ich freue mich schon auf die Zeit, in der wir wieder Rennen gewinnen werden. Ich kann euch garantieren, wenn wir unseren nächsten Sieg einfahren – und das wird eher früher als Später geschehen – dann werden wir nicht über Tempokurven, Batterien oder ähnliches nachdenken. Wir werden sagen, dass wir wieder Grand-Prix-Siege einfahren.»