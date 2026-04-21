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Nach GP-Absage Bahrain & Saudi-Arabien: Entwicklungs-Dilemma für die Teams

Wegen des Nahost-Konflikts konnten die beiden WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien nicht stattfinden. Das bringt die Rennställe in Sachen Entwicklung ihrer Autos in arge Schwierigkeiten.

Rob La Salle

Von

Formel 1

Liam Lawson im Racing Bulls-Rennwagen in Suzuka
Liam Lawson im Racing Bulls-Rennwagen in Suzuka
Foto: XPB
Liam Lawson im Racing Bulls-Rennwagen in Suzuka
© XPB

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Niemand weiss, wie der Konflikt im Nahen Osten ausgeht. Fakt ist, dass die zwei als WM-Läufe 4 und 5 geplanten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht stattfinden konnten. Ob sie nachgeholt werden? Höchst ungewiss.

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Notgedrungen sind Verbesserungen an den Rennwagen, eigentlich zum Einsatz auf dem Bahrain International Circuit geplant, auf Miami verschoben worden. Nun aber wird es für die elf Rennställe kompliziert.

Denn die kommenden beiden GP-Wochenenden von Miami (2./3. Mai) und Montreal (23./24. Mai) sind beide als Sprint-Wochenenden ausgelegt, dann geht die Formel-1-WM in Monte Carlo weiter, auch nicht als ideale F1-Teststrecke bekannt.

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Genügend Zeit zum Ausloten neuer Teile und auch die geeignete Testbahn dazu, das wäre dann erst der Circuit de Barcelona-Catalunya Mitte Juni!

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Racing Bulls-Teamchef Alan Permane ist sich dieses Dilemmas bewusst. Der Engländer sagt meinem Kollegen Chris Medland von Racer: «Ich fürchte, wir haben besonders in Miami als Sprintwochenende Schwierigkeiten, weil dort wirklich kaum Zeit bleibt, etwas zu testen.»

Racing Bulls-Teamchef Alan Permane
Racing Bulls-Teamchef Alan Permane
Foto: XPB
Racing Bulls-Teamchef Alan Permane
© XPB

«Es könnte also gut sein, dass wir in Florida einige der, sagen wir mal, einfacheren und weniger riskanten Dinge ausprobieren und dann einige weitere in Montreal. Und dann geht es natürlich nach Monaco, wo es fast unmöglich ist, irgendetwas zu testen.»

«Daher könnte Barcelona das erste Mal sein, an dem wir einige der, sagen wir, anspruchsvolleren Sachen testen. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt zwei Update-Schritte sind, die da kommen, vielleicht ist das eher eine kontinuierliche Angelegenheit.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

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