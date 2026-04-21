Nach GP-Absage Bahrain & Saudi-Arabien: Entwicklungs-Dilemma für die Teams

Niemand weiss, wie der Konflikt im Nahen Osten ausgeht. Fakt ist, dass die zwei als WM-Läufe 4 und 5 geplanten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht stattfinden konnten. Ob sie nachgeholt werden? Höchst ungewiss.

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Notgedrungen sind Verbesserungen an den Rennwagen, eigentlich zum Einsatz auf dem Bahrain International Circuit geplant, auf Miami verschoben worden. Nun aber wird es für die elf Rennställe kompliziert.

Denn die kommenden beiden GP-Wochenenden von Miami (2./3. Mai) und Montreal (23./24. Mai) sind beide als Sprint-Wochenenden ausgelegt, dann geht die Formel-1-WM in Monte Carlo weiter, auch nicht als ideale F1-Teststrecke bekannt.

Genügend Zeit zum Ausloten neuer Teile und auch die geeignete Testbahn dazu, das wäre dann erst der Circuit de Barcelona-Catalunya Mitte Juni!

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Racing Bulls-Teamchef Alan Permane ist sich dieses Dilemmas bewusst. Der Engländer sagt meinem Kollegen Chris Medland von Racer: «Ich fürchte, wir haben besonders in Miami als Sprintwochenende Schwierigkeiten, weil dort wirklich kaum Zeit bleibt, etwas zu testen.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Racing Bulls-Teamchef Alan Permane Foto: XPB Racing Bulls-Teamchef Alan Permane © XPB

«Es könnte also gut sein, dass wir in Florida einige der, sagen wir mal, einfacheren und weniger riskanten Dinge ausprobieren und dann einige weitere in Montreal. Und dann geht es natürlich nach Monaco, wo es fast unmöglich ist, irgendetwas zu testen.»

«Daher könnte Barcelona das erste Mal sein, an dem wir einige der, sagen wir, anspruchsvolleren Sachen testen. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt zwei Update-Schritte sind, die da kommen, vielleicht ist das eher eine kontinuierliche Angelegenheit.»

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