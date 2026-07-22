Nach Meilenstein in Belgien: Das wünscht sich Max Verstappen im Ungarn-GP

Für Max Verstappen verlief das Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sehr gut. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team schaffte es im Qualifying die zweitschnellste Runde zu drehen, nur WM-Leader Kimi Antonelli blieb im Mercedes-Renner schneller als der Niederländer. Der Italiener entschied das Rennen Tags darauf auch für sich, während Verstappen hinter Charles Leclerc den dritten Platz belegte.

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Damit erreichte der 71-fache GP-Sieger einen Meilenstein, denn er schaffte es zum 130. Mal aufs Treppchen. In der ewigen Podestplatz-Liste belegt er damit den dritten Platz hinter Lewis Hamilton, der 207 Mal auf dem Podest landete, und Michael Schumacher, der in seiner GP-Karriere auf 155 Podestplätze kam.

In dieser illustren Top-3-Gruppe hat er den höchsten Anteil an Podestplätzen, denn der siebenfache Weltmeister aus Grossbritannien beendete 53,08 Prozent seiner GP-Einsätze mit einem Top-3-Rang, während Schumacher auf 50,32 Prozent kommt. Verstappen hat 53,5 Prozent seiner GP-Starts auf dem Podest beendet.

Rückblickend betont der 28-Jährige: «Die WM-Runde in Spa verlief sehr positiv für uns, denn das ganze Rennwochenende verlief eigentlich sehr reibungslos und es war schön, den 130. Podestplatz mit dem Red Bull Racing Team zu feiern.»

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Vor der Sommerferien wolle er nun beim Kräftemessen auf dem Hungaroring noch einmal alles geben, erklärte Verstappen weiter. Und er äusserte folgenden Wunsch: «Die Strecke unterscheidet sich sehr von Spa, und wir müssen schauen, wie es läuft. Wir müssen sicherstellen, dass wir das Fahrzeug richtig abstimmen, denn es kommt sehr darauf an, wie man ins Wochenende startet. Ich hoffe, dass wir gleich von Anfang an bei der Musik sein werden, damit wir so stark wie möglich ins Rennen starten können.»

«Ich bin gespannt, wie wir abschneiden werden», ergänzte der Red Bull Racing-Pilot, der aktuell den siebten WM-Zwischenrang belegt. «Jedes Mal, wenn wir in Ungarn unterwegs sind, werden wir von zahlreichen Fans unterstützt. Wir freuen uns also darauf, dorthin zurückzukehren.»