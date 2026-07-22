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Nach Motor-Sorgen in Spa: Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht Klartext

Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli konnte den GP in Spa zwar für sich entscheiden, allerdings kämpfte er wie sein Teamkollege mit Motor-Sorgen. Teamchef Toto Wolff reagiert mit einer klaren Message.

Formel 1

Toto Wolff weiss: Das Mercedes-Team arbeitet mit Hochdruck an den Problemen
Toto Wolff weiss: Das Mercedes-Team arbeitet mit Hochdruck an den Problemen
Foto: Rew / XPB Images
Toto Wolff weiss: Das Mercedes-Team arbeitet mit Hochdruck an den Problemen
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Beide Mercedes-Stars wunderten sich nach dem Start zum jüngsten GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps über den fehlenden Speed auf den Geraden. WM-Leader Kimi Antonelli, der das Rennen in Belgien dennoch für sich gewinnen konnte, gestand: «Das war echt verrückt! Um ehrlich zu sein, ich war so verwirrt, was da passierte, weil Max vor Eau Rouge an mir nur so vorbeiflog, und dann überholte ich ihn wieder. Dann sah ich Charles fast neben mir, und ich dachte mir: ‚Was zur Hölle ist hier los?‘ Ich hatte keine Ahnung.»

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Und George Russell, der zurückfiel und schliesslich Opfer einer unverschuldeten Kollision mit Lewis Hamilton wurde, klagte: «Ich hatte ein Problem mit dem Boost, der Turbo funktionierte nicht richtig deshalb hatte ich null Prozent Batterie-Power, als ich oben bei der Eau Rouge ankam. Das war ehrlich gesagt einfach nur gefährlich. Ich wurde von drei Autos überrollt und hätte gar nicht erst in diese Situation geraten dürfen – das ärgert mich am meisten.»

Nicht nur George Russell kämpfte mit Problemen

Teamchef Toto Wolff klärte gleich nach dem Fallen der Zielflagge bei den Kollegen von «Sky Sports F1» auf: «Wir hatten mit allen Mercedes-Motoren ein Problem, das dazu führte dass wir auf den Geraden weniger Power hatten.»

Im Artikel erwähnt

Und vor dem nächsten Kräftemessen in Budapest spricht der Wiener Klartext: «Bisher haben wir bei jedem Rennen gezeigt, dass wir die nötige Performance haben. Allerdings konnten wir dieses Potenzial noch nicht ausreichend in Ergebnisse umsetzen. Wir haben durch selbstverschuldete Probleme Punkte verloren und sind uns bewusst, dass wir uns verbessern müssen.»

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Wolff verspricht: «Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, die Probleme zu verstehen, sie zu beheben und sicherzustellen, dass wir beiden Fahrern die Mittel an die Hand geben, die sie benötigen, um jedes Rennwochenende optimal zu gestalten.»

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

44

1:24:42,479

1:49,098

25

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

44

+24,014

1:48,890

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

44

+49,140

1:50,334

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

44

+50,406

1:50,536

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

44

+1:16,037

1:51,162

1

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