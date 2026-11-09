Nach Strafe für Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist doch wie Lotto-Spielen»

Alles in allem ein Tag zum Vergessen für Ferrari. Der Monegasse Charles Leclerc wurde (von Startplatz 14 kommend) Siebter, aber nach dem Rennen folgte eine Strafe – fünf Sekunden auf die Rennzeit addiert, wegen des Stubsers gegen Liam Lawson, daher nicht Siebter, sondern Achter. Lewis Hamilton lief es auf P9 auch nicht wesentlich besser.

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Wenn Max Verstappen von Startplatz 21 eine Aufholjagd zu Rang 2 zeigen konnte, wieso hat dann Ferrari in Brasilien kein besseres Ergebnis erringen können?

Charles Leclerc, der WM-Zweite von 2022, blickt so auf seinen São Paulo-GP zurück: «Das Tempo im ersten Teil des Rennens war schrecklich, besonders beim und nach dem Start, wir hatten wirklich allergrösste Schwierigkeiten, die Reifen auf Temperatur zu bringen, das Auto war so gut wie unlenkbar.»

«Lewis hat da ohne Zweifel einen besseren Weg gefunden, denn er hatte einen grossartigen Start und eine fabelhafte erste Rennrunde, aber für mich war es wie Fahren auf Eis.»

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Merkwürdig: Hamilton mit starker erster Runde, dann aber bald stagnierend; Leclerc mit grossen Problemen zu Beginn, dann aber immer stärker werdend.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Leclerc weiter: «Der erste Teil auf Intermediates also eher negativ, der zweite auf den weichen Reifen war aber eigentlich ziemlich gut. Doch ich hatte nicht die Möglichkeit, in unverwirbelter Luft zu fahren. Am Ende, indem wir geduldig blieben und die richtigen Entscheidungen trafen, beendeten wir das Rennen auf dem siebten Platz, hinter den Fahrern der anderen Top-Teams. Letztlich war es wie zwei Rennen in einem.»

«Für uns ist Regen wie ein Lotto-Spielen, vielleicht landen wir auf der glücklichen Seite und wir sind gut dabei, vielleicht auf der unglücklichen und es ist eine Katastrophe zu fahren. Wir müssen noch viel daran arbeiten, um hier mehr Konstanz zu erzeugen.»