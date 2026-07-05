Nach Strafe: So sieht die Startaufstellung für den GP in Silverstone aus
Die Formel-1-Startaufstellung für den GP auf dem Silverstone Circuit hat sich durch die Strafe, die Pierre Gasly kassiert hat, verändert. So gehen die Formel-1-Stars in Grossbritannien ins Rennen.
Das Qualifying auf dem Silverstone Circuit hatte ein Nachspiel. Denn das Aston Martin Team und Lance Stroll ärgerten sich im ersten Abschnitt der Zeitenjagd über Pierre Gasly, der dem Kanadier in der 15. Kurve im Weg war. Der Franzose musste zusammen mit Stroll zu den Regelhütern, um sich zu erklären. Und der Alpine-Pilot berichtete, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Funk hatte.
Er war damit beschäftigt, den Funk zu testen, und das Alpine-Team betonte, dass die Probleme mit dem Funk auf das Material zurückzuführen waren, das von der Formel 1 selbst zur Verfügung gestellt wird, was von Seiten der Formel 1 auch bestätigt wurde. Aston Martin räumte ein, dass die Umstände unglücklich waren. Doch das war für die Stewards kein Grund, von einer Strafe abzusehen.
Sie argumentieren, dass Gasly trotz des Fehlens einer Warnung über Funk alle nötigen Informationen hatte, um zu wissen, dass Stroll angebraust kam. Dennoch war er langsam auf der Racing-Linie unterwegs, weshalb er eine Strafversetzung von drei Startpositionen hinnehmen musste. Damit rutscht der 30-Jährige von der zwölften auf die 15. Startposition.
Somit ergibt sich folgende Startaufstellung für den Grossbritannien-GP:
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Kimi Antonelli, Mercedes
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Charles Leclerc, Ferrari
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Lewis Hamilton, Ferrari
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George Russell, Mercedes
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
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Lando Norris, McLaren
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Max Verstappen, Red Bull Racing
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Oscar Piastri, McLaren
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Arvid Lindblad, Racing Bulls
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Liam Lawson, Racing Bulls
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Gabriel Bortoleto, Audi
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Nico Hülkenberg, Audi
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Oliver Bearman, Haas
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Carlos Sainz, Williams
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Pierre Gasly, Alpine
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Alex Albon, Williams
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Esteban Ocon, Haas
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Valtteri Bottas, Cadillac
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Franco Colapinto, Alpine
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Sergio Pérez, Cadillac
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Lance Stroll, Aston Martin
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Fernando Alonso, Aston Martin
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