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Nach Strafe: So sieht die Startaufstellung für den GP in Silverstone aus

Die Formel-1-Startaufstellung für den GP auf dem Silverstone Circuit hat sich durch die Strafe, die Pierre Gasly kassiert hat, verändert. So gehen die Formel-1-Stars in Grossbritannien ins Rennen.

Formel 1

Pierre Gasly kassierte eine Strafe für den Grossbritannien-GP
Pierre Gasly kassierte eine Strafe für den Grossbritannien-GP
Foto: Moy / XPB Images
Pierre Gasly kassierte eine Strafe für den Grossbritannien-GP
© Moy / XPB Images

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Das Qualifying auf dem Silverstone Circuit hatte ein Nachspiel. Denn das Aston Martin Team und Lance Stroll ärgerten sich im ersten Abschnitt der Zeitenjagd über Pierre Gasly, der dem Kanadier in der 15. Kurve im Weg war. Der Franzose musste zusammen mit Stroll zu den Regelhütern, um sich zu erklären. Und der Alpine-Pilot berichtete, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Funk hatte.

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Er war damit beschäftigt, den Funk zu testen, und das Alpine-Team betonte, dass die Probleme mit dem Funk auf das Material zurückzuführen waren, das von der Formel 1 selbst zur Verfügung gestellt wird, was von Seiten der Formel 1 auch bestätigt wurde. Aston Martin räumte ein, dass die Umstände unglücklich waren. Doch das war für die Stewards kein Grund, von einer Strafe abzusehen.

Sie argumentieren, dass Gasly trotz des Fehlens einer Warnung über Funk alle nötigen Informationen hatte, um zu wissen, dass Stroll angebraust kam. Dennoch war er langsam auf der Racing-Linie unterwegs, weshalb er eine Strafversetzung von drei Startpositionen hinnehmen musste. Damit rutscht der 30-Jährige von der zwölften auf die 15. Startposition.

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Somit ergibt sich folgende Startaufstellung für den Grossbritannien-GP:

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  1. Kimi Antonelli, Mercedes

  2. Charles Leclerc, Ferrari

  3. Lewis Hamilton, Ferrari

  4. George Russell, Mercedes

  5. Isack Hadjar, Red Bull Racing

  6. Lando Norris, McLaren

  7. Max Verstappen, Red Bull Racing

  8. Oscar Piastri, McLaren

  9. Arvid Lindblad, Racing Bulls

  10. Liam Lawson, Racing Bulls

  11. Gabriel Bortoleto, Audi

  12. Nico Hülkenberg, Audi

  13. Oliver Bearman, Haas

  14. Carlos Sainz, Williams

  15. Pierre Gasly, Alpine

  16. Alex Albon, Williams

  17. Esteban Ocon, Haas

  18. Valtteri Bottas, Cadillac

  19. Franco Colapinto, Alpine

  20. Sergio Pérez, Cadillac

  21. Lance Stroll, Aston Martin

  22. Fernando Alonso, Aston Martin

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

06

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

07

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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41

10

Liam Lawson

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