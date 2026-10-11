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Nach Verstappen-Sieg in Singapur: Teamchef Mekies spricht von «Max-Magie»

Max Verstappen hat in seinem 250. Formel-1-WM-Lauf erstmals den Grand Prix von Singapur gewonnen – mit einer makellosen Leistung. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Max war unantastbar.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Das war maximal: Sieg von Verstappen in Singapur
Das war maximal: Sieg von Verstappen in Singapur
Foto: XPB
Das war maximal: Sieg von Verstappen in Singapur
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der Formel-1-Oktober 2026 steht ganz im Zeichen von Max Verstappen: Sieg von Pole-Position beim Grossen Preis von Bahrain in Malaysia, Sieg von Pole beim ersten Sprint in Singapur, Sieg von Pole beim Grand Prix von Singapur.

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Verstappen hat damit sein 250. GP-Wochenende gekrönt, der Niederländer und sein Red Bull Racing-Rennwagen sind endlich in Schwung gekommen.

Max hat im zehnten Anlauf das Nachtrennen von Singapur erstmals für sich entschieden, sein 73. GP-Sieg, sein 136. F1-Podest.

Im Artikel erwähnt

Für den Rennstall Red Bull Racing ist dies der fünfte Singapur-Sieg und der 132. GP-Triumph insgesamt. Klar ist RBR-Teamchef Laurent Mekies im ersten Interview nach dem eher ereignisarmen Rennen sehr zufrieden.

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Der 49-jährige Franzose sagt: «Wir waren hier am Freitag von der ersten Runde an schnell. Max war in den entscheidenden Momenten so gut wie unantastbar.»

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«Heute hat er wieder mal seine Extraklasse bewiesen, denn die Verhältnisse waren anders als Freitag und Samstag, man musste sich den mittelharten und weichen Reifen anpassen im Dauerlauf.»

«Aber Max hat es geschafft, in jeder Phase des Rennens noch Reserven zu haben und seinen Gegnern davon zu ziehen.»

«Ich finde es sehr eindrucksvoll, wie es dem Team gelungen ist, so viel Leistungsfähigkeit aus dem Wagen zu holen in den vergangenen Wochen und Monaten.»

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«Wir wissen, welche Magie Max auf der Rennstrecke erzeugen kann, aber das heute setzte dem noch einen drauf. Er hatte dieses Rennen noch nicht gewonnen, und diese Bilanz hat er nun stilvoll korrigiert.»

«Uns war klar, dass Ferrari mit Charles Leclerc das Gegenteil davon versuchen würde, was wir strategisch tun. Wir wollten Max nicht an die Box holen, weil wir Position auf der Strecke preisgegeben hätten, und jeder weiss, wie schwierig das Überholen ist in Singapur.»

«Also haben wir entschieden, Verstappen auf der Bahn zu lassen. Uns war klar, dass dies für Max nicht komfortabel werden würde. Aber es ist alles gut gegangen.»

«Wir waren nun auf ganz verschiedenen Pisten-Layouts schnell, hier, Baku, Sepang. Also glaube ich, wir sollten auch auf weiteren Strecken ein Wörtchen um Siege mitreden können. Aber alles wird halt auch davon abhängen, welche Verbesserungen unsere Gegner noch ans Auto bringen.»

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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