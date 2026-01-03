Weiter zum Inhalt
Nach WM-Niederlage 2025: Kampfansage von McLaren-Star Oscar Piastri

Oscar Piastri musste 2025 eine bittere Niederlage im WM-Fight gegen seinen Teamkollegen Lando Norris einstecken. Die harten Erfahrungen haben aber auch ihre positiven Seiten, wie er betont.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Oscar Piastri weiss: Die Erfahrungen von 2025 haben ihn stärker gemacht
Oscar Piastri weiss: Die Erfahrungen von 2025 haben ihn stärker gemacht
Foto: Charniaux / XPB Images
Oscar Piastri weiss: Die Erfahrungen von 2025 haben ihn stärker gemacht
© Charniaux / XPB Images

2025 war erst die dritte Formel-1-Saison von Oscar Piastri, dennoch spielte der junge Australier im vergangenen Jahr eine der Hauptrollen im Kampf um den WM-Titel. Schon früh konnte er die Tabellenführung übernehmen, die er über viele WM-Runden verteidigte. Erst beim 20. Kräftemessen in Mexiko-Stadt musste er die Spitzenposition seinem Teamkollegen Lando Norris überlassen, der am Ende die WM für sich entschied.

Piastri selbst wurde nur WM-Dritter, denn in Katar wurde er auch von Max Verstappen überholt – der Rückstand des Red Bull Racing-Stars auf Piastri hatte nach seinem Heimspiel in Zandvoort noch 104 Punkte betragen. Entsprechend bitter war das WM-Endergebnis für den Rennfahrer aus Melbourne.

Dennoch hatte die Saison 2025 auch ihre guten Seiten, wie der 24-Jährige gegenüber dem australischen Sender «7Sport» betonte: «Es gab so viele grossartige Augenblicke in dieser Saison, die gute Erinnerungen für mich sein werden. Das Selbstvertrauen, das ich im Laufe des Jahres gewonnen habe, wird mich mein Leben lang begleiten.»

Natürlich würde es auch einige Dinge geben, an denen er arbeiten müsse, räumte Piastri ein. «Aber alles, was ich erlebt habe, wird mich nur noch stärker machen, und vor uns liegen hoffentlich noch viele erfolgreiche Jahre», stellte er im gleichen Atemzug klar.

