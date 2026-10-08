Nacht-GP Singapur: So behalten Fahrer und TV-Zuschauer den Durchblick

In Singapur wird die Nacht zum Tag: 3000 Lux beträgt die Helligkeit jedes der 1600 Licht-Elemente, welche auf dem «Marina Bay Circuit» von Singapur die Nacht zum Tag machen – das ist vier Mal heller als in einem durchschnittlichen Sportstadion.

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Singapur war 2008 der erste Nacht-GP der Formel 1. Später kamen hinzu Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien, 2023 kehrte die Königsklasse nach Las Vegas zurück. Natürlich in der Nacht.

Dabei fragen SPEEDWEEK.com-Leser immer wieder: Erzeugt das Fahren in der Nacht nicht Sichtprobleme? Und wieso fahren die Piloten teils mit getönten Helmvisieren?

Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds hat mir dazu diese Antwort gegeben: «Als der erste Nacht-GP von Singapur anstand, haben sich sehr helle Köpfe viele Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Ergebnis: Ich habe keinen Fahrer getroffen, der sich über die Sicht beschwert hat.»

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«Was dabei eine Rolle spielt – wir liegen dicht am Äquator, das Eindunkeln geht also recht flott vonstatten. Ganz anders etwa in Melbourne. Dort kann die tiefstehende Sonne die Fahrer tüchtig blenden.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 18:00

«Die Fahrer stellten fest: Die Leuchten sind so leistungsstark und clever platziert, dass in Sachen Sicht kein Unterschied zum Tageslicht bemerkt wurde. Nach einer gewissen Weile hatten die meisten Piloten ausgeblendet, dass sie in der Nacht fahren.»

Aber mit welchem Helmvisier soll ein Fahrer ausrücken? Klar? Getönt? Verspiegelt? Formel-1-Champion Sebastian Vettel spielte nicht nur gerne mit dem Design seines Sturzhelms, er ging auch in Sachen Helmvisiere eigene Wege.

Der fünffache Singapur-GP-Sieger fuhr in Singapur als Erster mit einem orange getönten Visier. Hier geht es um den Skibrillen-Effekt: Die Tönung soll Kontraste klarer machen, Skifahrer benutzen derart gestaltete Brillen, um auf der Piste Buckel besser ausmachen zu können. Früher fuhr in der Formel 1 nur Rubens Barrichello mit einem orange getönten Visier. Auch als Vettel 2022 in Singapur mit Aston Martin antrat, vertraute er Orange.

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Lewis Hamilton fuhr in Singapur schon mit einem zu 60 Prozent rot verspiegeltem Visier, was von aussen diesen coolen Weltraumlook erzeugte.

Darüber hinaus sehen wir in beim Nacht-GP in der Regel klare Visiere, wie 2023 bei Carlos Sainz, als er mit seinem Ferrari zum Singapur-Sieg preschte, oder leicht getönte, je nach Vorliebe des Fahrers.

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg meint dazu: «Die Lichter sind hell genug, dass man sogar ein leicht getöntes Helmvisier verwenden kann. Letztlich geht es bei der Wahl des Helmvisiers für den Fahrer nur darum, dass man sich wohlführt.»

Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie natürlich laufend hier auf SPEEDWEEK.com, mit ausführlicher Berichterstattung zu freiem Training, Sprint-Quali, Sprint, GP-Quali und Grand Prix (im Live-Ticker). Wir haben hier für die TV-Zuschauer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.

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Singapur-GP im TV

Freitag, 9. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

10.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.30 Freies Training

12.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Ricciardo

12.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

13.50 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher

14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

14.30 Sprint-Quali

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

16.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

17.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain



Samstag, 10. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

07.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

09.15 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

10.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.00 Sprint (21 Runden)

12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

13.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

Sonntag, 11. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

07.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

10.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

12.50 ORF 1 – Formel-1-News

13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Grosser Preis von Singapur

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.10 ORF 1 – Analysen und Interviews

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.00 ServusTV – Rennen Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

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