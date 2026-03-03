Nahost-Krieg: F1-Personal mit Charter nach Australien – schaffen es alle?

Dubai und Doha gehören zu den grössten Flug-Drehkreuzen der Welt. Millionen von Menschen nutzen diese Ort, um entweder nach Arabien zu gelangen oder dadurch nach Asien zu gelangen.

Der Krieg im Nahen Osten bedeutet für viele von ihnen, dass sie derzeit nicht wissen, wie es weitergeht. Denn wegen des Konflikts sind die Lufträume gesperrt worden.

Wäre dieser Krieg eine Woche früher ausgebrochen, so wäre der Formel-1-Saisonauftakt mit grosser Wahrscheinlichkeit geplatzt. Weil viele Fachkräfte und viel Material exakt über die obigen Drehkreuze nach Australien fliegen.

Was ist der aktuelle Stand? Wie viele von den in der Königsklasse tätigen Menschen werden es nicht nach Australien schaffen? Formula One Management hat Charter-Flüge organisiert, um ungefähr 500 Fachkräfte nach Melbourne zu bringen.

Auf dem australischen Channel 9 hat dazu Travis Auld Stellung bezogen, der Geschäftsleiter der «Australian Grand Prix Corportation» (AGPC). Er sagt: «Natürlich haben sich die Umstände im Vorfeld geändert. Doch das ist ein Grossanlass. Es gibt immer Dinge, die man umplanen und anpassen muss, Situationen, in welchen man agil sein muss. Wir sind als Mannschaft daran gewöhnt.»

Travis Auld, CEO der Australian Grand Prix Corporation Foto: LinkedIn/TravisAuld Travis Auld, CEO der Australian Grand Prix Corporation © LinkedIn/TravisAuld