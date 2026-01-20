Neue Rennanzüge von Hamilton und Leclerc: Schlechtes oder gutes Omen?

Die Formel-1-Saison 2026 ist noch nicht losgegangen, doch die GP-Fans kommen bereits auf ihre Kosten. Denn in diesen Tagen präsentieren die Teams ihren Look, mit dem sie in diesem Jahr antreten werden. Den Anfang machten Red Bull Racing und Visa Cash App Racing Bulls. Die beiden Red Bull-Mannschaften präsentierten die Lackierungen für die anstehende Saison am 15. Januar zusammen mit Team-Partner Ford in Detroit.

Werbung

Werbung

Das TGR-Haas-Team zog am gestrigen Montag nach und zeigte Computerbilder der neuen Bemalung des Dienstwagens von Esteban Ocon und Ollie Bearman. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt: Der weisse GP-Renner der US-Mannschaft ist noch ein bisschen weisser geworden.

Mehr Weiss gibt es auch auf den Ferrari-Rennanzügen zu sehen, wie die Veröffentlichung des Designs der Overalls von Charles Leclerc und Lewis Hamilton mittels eines Videos in den sozialen Medien beweist. Ob auch bei der Auto-Lackierung mehr Weiss zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Das Team aus Maranello lüftet den Schleier erst am 23.Februar in Fiorano.

Sicher ist: Die Rennanzüge von Leclerc und Hamilton erinnern mit der weissen Schulterpartie und dem weissen Kragen an den Look von 2016. Einige Fans fragen sich deshalb: Ist das ein schlechtes Omen? Denn vor zehn Jahren konnte die berühmte Scuderia mit Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen keinen GP-Sieg erringen.

Werbung

Werbung

Andere halten dagegen: Die weissen Streifen an den Seiten erinnern vielmehr an die Overalls, mit denen Felipe Massa und Kimi Räikkönen 2007 auf Punktejagd gingen. Und in jenem Jahr sicherte sich das Duo insgesamt neun Siege. Der Finne krönte sich zum Weltmeister und auch das Team durfte den WM-Titel in der Konstrukteurswertung feiern. Es war der bisher letzte Gesamtsieg eines Ferrari-Piloten in der Fahrer-Wertung der Königsklasse.