Neuer Ersatzfahrer: Formel-1-Team Williams befördert Luke Browning

Das Williams-Team setzt auch 2026 auf die Dienste von Alex Albon und Carlos Sainz. Die Rolle des Ersatzfahrers nimmt Luke Browning ein, der seit 2023 zum Nachwuchskader der Briten gehört.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Luke Browning ist zum Williams-Reservisten befördert worden
Luke Browning ist zum Williams-Reservisten befördert worden
Foto: Williams F1 Team
Luke Browning ist zum Williams-Reservisten befördert worden
© Williams F1 Team

Im vergangenen Jahr war Luke Browning in der Formel 2 unterwegs und schlug sich tapfer. Der 23-jährige Brite schaffte es in seiner ersten vollen Saison in der höchsten Formelsport-Nachwuchsserie auf den vierten Gesamtrang, er stand schon beim ersten Kräftemessen der Saison in Melbourne als Dritter auf dem Podest. Seinen ersten Sieg feierte er im Hauptrennen auf dem Highspeed-Kurs von Monza.

In diesem Jahr tritt er in der japanischen Super Formula an, dort wird er für das Team Kondo Racing auf Punktejagd gehen. Nebenbei bekleidet er die Rolle des offiziellen Ersatzfahrers für das Williams-Team, das den jungen Rennfahrer auch bei der Auswertung der Daten und im Simulator einsetzen will, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst.

«Es erfüllt uns mit Stolz, Luke ab 2026 in der Rolle des Ersatzfahrers zu sehen, denn seit er 2023 zur Akademie kam, konnte er grosse Fortschritte erzielen. Er hat das Team durch seine Arbeit im Simulator und bei seinen Einsätzen in den ersten Trainings gut unterstützt, was angesichts der neuen Regeln von unschätzbarem Wert ist. Durch seinen Einsatz in der Super Formula wird er weitere Erfahrungskilometer auf der Rennstrecke sammeln und sich als Fahrer weiterentwickeln können. Wir freuen uns darauf, mit ihm die nächste Phase seiner Karriere in Angriff zu nehmen», erklärt Teamchef James Vowles.

Browning selbst sagt: «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Alex und Carlos das Team in der neuen Ära der Formel 1 voranzubringen. Ich freue mich auch, bestätigen zu können, dass 2026 meine Rookie-Saison in der Super Formula sein wird. Das wird eine völlig neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle.»

Zum Williams-Nachwuchskader gehören neben Browning auch Alessandro Giusti, der seine zweite Formel-3-Saison in Angriff nehmen wird, F1-Academy-Fahrerin Jade Jacquet, Kean Nakamura-Berta, der in der Formula Regional Middle East und der Formula Regional European Serie antreten wird, Oleksandr Bondarev, der erneut für das Team Prema Racing in der italienischen Formel 4 Gas gibt, sowie die Kart-Fahrer Dean Hoogendoorn, Will Green und Lucas Palacio.

