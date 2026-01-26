Weiter zum Inhalt
Neuer Renningenieur für Lewis Hamilton: Das hat Martin Brundle überrascht

Ferrari bestätigte noch vor dem Fiorano-Shakedown, dass Lewis Hamilton einen neuen Renningenieur bekommen wird. Der ehemalige GP-Pilot Martin Brundle hat damit gerechnet, ist aber dennoch überrascht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Martin Brundle weiss, was Lewis Hamilton bei Ferrari braucht
Martin Brundle weiss, was Lewis Hamilton bei Ferrari braucht
Foto: Rew / XPB Images
Martin Brundle weiss, was Lewis Hamilton bei Ferrari braucht
© Rew / XPB Images

Dass die Kommunikation zwischen Lewis Hamilton und Riccardo Adami nicht wie gewünscht lief, wurde in der vergangenen Saison mehrmals deutlich. Der siebenfache Weltmeister und der italienische Ingenieur hatten oft Missverständnisse und Unstimmigkeiten am Funk – und bald wurden die ersten Stimmen laut, die sich für den Rekord-GP-Sieger einen anderen Mann im Ohr wünschten.

Das Team reagierte erst in der Winterpause und verkündete, dass Adami künftig die Leitung der Ferrari-Fahrerakademie übernehmen und auch für die Tests mit früheren Formel-1-Autos zuständig sein wird. Wer sein Nachfolger wird, hat Ferrari zum Start des ersten Vorsaison-Tests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya noch nicht bestätigt.

Der frühere GP-Star und heutige TV-Experte Martin Brundle war einer der GP-Beobachter, die schon früh auf darauf hingewiesen hatten, wie wichtig das reibungslose Zusammenspiel zwischen Fahrer und Renningenieur ist. Und deshalb überraschte ihn die Entscheidung, Adami eine neue Rolle zu geben, auch nicht. Einzig der Zeitpunkt sorgte für hochgezogene Augenbrauen, wie er bei «Sky Sports F1» verriet.

«Ich bin überrascht, dass es nicht schon etwas früher passiert ist, wenn man sich anschaut, was im letzten Jahr alles passiert ist. Lewis braucht ein Team, das seine Sprache spricht, wenn er im Auto sitzt. Sie müssen verstehen und interpretieren können, was er am Lenkrad wirklich braucht. Es war klar, dass sich etwas ändern musste, auch wenn sie das oft relativiert hatten.»

Der Nachfolger von Adami ist wie erwähnt noch nicht bestätigt worden. Für viele Insider ist klar, wer die perfekte Besetzung für den Job des Renningenieurs von Lewis Hamilton ist: Luca Diella hat bisher die Rolle des Performance-Ingenieurs für Hamilton bekleidet. Er wechselte im Frühjahr 2025 zu Ferrari, zuvor war er jahrelang bei Hamiltons früherem Brötchengeber Mercedes tätig gewesen.

