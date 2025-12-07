Neuer Weltmeister: Emotionale Worte von Champion Lando Norris

Lando Norris hat es geschafft: Im 152. GP-Einsatz seiner Karriere krönte sich der 26-Jährige zum Weltmeister der Formel 1. Dies schaffte er mit einer besonnenen Fahrt auf dem Yas Marina Circuit. Zwei Mal wurde es aufregend: Beim Start verlor er die zweite Position an seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Im Rennen musste er sich nach seinem Stopp an Yuki Tsunoda vorbeikämpfen.

Und der Japaner, der in Diensten seines Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen stand, verteidigte sich so hart, dass er schliesslich neben der Piste überholen musste. Tsunoda kassierte eine 5-sec-Zeitstrafe, Norris wurde für seinen Ausritt hingegen nicht bestraft. Er blieb cool und schaffte es als Dritter über die Ziellinie – das reichte, um in der Gesamtwertung zwei Punkte Vorsprung auf Max Verstappen zu haben, der seinerseits das Rennen für sich gewann.

«Ich habe schon lange keine Tränen mehr verdrückt», sagte Norris, der bereits auf der Auslaufrunde heulte, wie im Funkverkehr zum Team zu hören war. «Ich dachte auch nicht, dass ich weinen würde. Aber ich tat es. Es ist ein langer Weg. Ich will mich zuerst bei meinen Jungs bedanken, bei jedem von McLaren. Und meinen Eltern, sie haben mich von Anfang an unterstützt.»

Er verdrückte noch ein paar Tränen und fügte beschämt an: «Ich sehe wie ein Verlierer aus.» Danach lobte er seine Gegner: «Ich weiss nun, wie Max sich fühlt. Ich will Max und Oscar gratulieren – meine grössten Gegner in dieser Saison. Es war eine grosse Freude und Ehre, gegen die Beiden zu kämpfen. Ich habe von beiden viel gelernt. Ich habe es genossen, es war ein langes Jahr – aber wir haben es geschafft. Ich bin so stolz auf alle.»

«Es war ein langes Rennen und wir haben oft erlebt, dass alles passieren kann. Ich habe Gas gegeben, bis zu den letzten beiden Runden, da hab ich es etwas entspannter angehen lassen. Ich wollte dennoch bis zum Ende kämpfen, das habe ich die ganze Saison gemacht, denn Max und Oscar haben es mir nicht leicht gemacht», schwärmte der elffache GP-Sieger.

So lief das Rennen

Im Fahrerlager von Abu Dhabi war die Aufregung vor dem grossen WM-Sturm spürbar, die grosse Frage, wer sich im Titelkampf durchsetzen würde, wollte keiner so richtig beantworten. Sicher war: McLaren-Ass Lando Norris hatte mit seinem Vorsprung von 12 Punkten auf Max Verstappen die besten Chancen auf den Gesamtsieg, während der Red Bull Racing-Star mit der Pole die beste Ausgangslage für den Rennsieg hatte. Auch der WM-Dritte Oscar Piastri auf Startplatz 3 hatte noch Chancen auf die Titelkrone, ihm fehlten 16 Punkte auf den WM-Leader aus dem eigenen Team.

Auf dem 31,2 Grad warmen Asphalt wurde es schnell heiss, denn nach dem Löschen der Startampel zog Verstappen an der Spitze davon, während Piastri noch in der ersten Runde die Chance nutzte, an seinem Teamkollegen vorbeizuziehen. Hinter den drei WM-Kandidaten musste George Russell den Verlust von gleich zwei Positionen hinnehmen. Der Mercedes-Pilot leistete in Runde 4 den ersten Teil seiner Wiedergutmachung, indem er an Fernando Alonso vorbeizog.

Vor ihm war nun Charles Leclerc unterwegs, der seinerseits den vor ihm fahrenden Norris unter Druck setzte. Noch vor der zehnten Rennrunde wurden die ersten Boxenstopps absolviert. Lewis Hamilton, Alex Albon und Nico Hülkenberg bogen an die Box ab und fielen dadurch auf die letzten 3 Positionen zurück. Die Reihenfolge lautete nach den ersten 10 Runden: Verstappen vor Piastri, Norris, Leclerc, Russell, Alonso, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Lance Stroll, Kimi Antonelli, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Hamilton, Hülkenberg und Albon.

Dabei blieb es nicht lange, denn bald bogen auch Russell, Hadjar und Bearman an die Box ab. Im 15. Umlauf wechselten alle drei auf die harten Reifen, zwei Runden später wechselten mit Leclerc, Norris und Alonso die nächsten Drei die Reifen. Leclerc musste sich 2,5 sec gedulden, bevor er weiterfahren durfte, Norris nur deren 2,1.

Es blieb spannend, denn Verstappen, der auf den mittelharten Reifen losgefahren war, dachte noch nicht daran, selbst zum Boxenstopp zu fahren. So lautete die Reihenfolge am Ende der 20. Runde Verstappen vor Piastri, Tsunoda, Norris, Leclerc, Lawson, Stroll, Russell, Antonelli, Hamilton, Hülkenberg, Alonso, Bortoleto, Albon, Hadjar, Bearman, Ocon, Sainz, Gasly und Colapinto.

Tsunoda wurde angewiesen, Norris möglichst lange aufzuhalten, doch der Brite riskierte alles und überholte den Japaner auf der Gegengeraden, indem er links vorbeizog und dabei die Strecke verliess. Die Regelhüter Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick und Mohammed al Hashimi notierten sich die Szene. Dabei stand erstens der Japaner unter Verdacht, Norris von der Strecke gedrängt zu haben, zweitens aber auch der Brite, sich durch den Ausritt einen Vorteil verschafft zu haben.

Während die Szene im Pressesaal von Abu Dhabi für Diskussionen sorgte, bog Verstappen an die Box ab und wurde in 2,3 sec abgefertigt. Der Titelverteidiger fiel dadurch hinter Piastri auf Platz 2 zurück. Leclerc drehte in Runde 27 den bis dato schnellsten Umlauf und lobte am Funk das Tempo seines GP-Renners. Auch Norris war schnell unterwegs, er sicherte sich im darauffolgenden Umlauf die schnellste Rennrunde.

Die Rennkommissare wollten sich nicht in den WM-Kampf einmischen, sie bedachten Tsunoda mit einer 5-sec-Strafe, während Norris ohne Konsequenzen für seinen Ausritt davonkam. Verstappen liess sich davon nicht beirren, er drehte eine starke Runde nach der anderen und verkürzte seinen Rückstand auf Piastri in Riesenschritten.

Russell schaffte es in Runde 40 endlich an Leclerc vorbei, als der Monegasse an die Box abbog. Einen Umlauf später war Norris an der Box und wurde in 2,4 sec abgefertigt. Gleich in der nächsten Runde steuerte Piastri die Box ab und wurde in 2,2 sec abgefertigt. die Reihenfolge nach den Stopps lautete Verstappen vor Piastri und Norris.