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Neues Buch: Pirelli feiert 500 Grands Prix – Festschmaus für Formel-1-Fans

In diesem Frühling werden in der Formel 1 Meilensteine gesetzt, auch von Pirelli: Das Mailänder Traditionsunternehmen feiert 500 Grands Prix mit einem Festschmaus für die Fans, einem tollen Buch.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Das neue Buch zu 500 Grands Prix von Pirelli
Das neue Buch zu 500 Grands Prix von Pirelli
Foto: Pirelli
Das neue Buch zu 500 Grands Prix von Pirelli
© Pirelli

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Es ist der Frühling der Meilensteine in der Formel 1: McLaren hat seinen 1000. Grand Prix bestritten, Alleinausrüster Pirelli feiert 500 Grands Prix und Lewis Hamilton hat seinen ersten Grand Prix für Ferrari gewonnen.

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Um 500 Grands Prix gebührend zu feiern, hat Pirelli ein wundervolles, bildlastiges Buch hergestellt. Darin wird die Geschichte nacherzählt vom ersten Formel-1-WM-Laufsieger Giuseppe Farina in Silverstone 1950, mit Alfa Romeo, über die vielen Ferrari-Erfolge wie mit dem damaligen Superstar Alberto Ascari, bis ins Jahr 2026 hinein, in welchem Pirelli mit dem Hamilton-Sieg in Barcelona den 357. GP-Sieg feiern darf.

Ferrari-Star Alberto Ascari in Monza
Ferrari-Star Alberto Ascari in Monza
Foto: Pirelli
Ferrari-Star Alberto Ascari in Monza
© Pirelli

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Stir the soul, die Seele berühren, titelt Pirelli in der englischen Ausgabe des Buchs, in der italienischen Version steht dort: Emozioni. Pirelli ist ein Name, der bei den Motorsportfans etwa auslöst, die klassische Leidenschaft des Italieners und mehr als 150 Jahre Reifen-Knowhow in Einklang.

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Pirelli ist nicht einfach nur ein Lieferant in der Königsklasse des Rennsports, die Firma steht für Fahrer und Ingenieure, die reiche Historie des Unternehmens erzählt von Gefahr und Entscheidungen, von Zuschauern und gemeinsamen Ritualen, von Forschung und Präzision.

Das neue Buch, herausgegeben von der Pirelli Foundation und veröffentlicht bei Marsilio Arte, ist am Circuit de Barcelona-Catalunya im Rahmen des Grand Prix 2026 präsentiert worden. Der Band feiert Pirellis 500 Rennen in der Weltmeisterschaft mit einer reichen Abfolge von Bildern und Texten. Viel Materiali stammt aus dem atemberaubenden historischen Archiv von Pirelli.

Die Veranstaltung vereinte Marco Tronchetti Provera, den Präsidenten von Pirelli und Vorsitzenden der Fondazione Pirelli, Formel-1-CEO Stefano Domenicali, Jean Todt, den Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Strassenverkehrssicherheit und Nick Heidfeld, Ex-GP-Fahrer und Cheftestet, als Pirelli auf die Formel-1-Bühne zurückkehrte.

Während der Veranstaltung reflektierten die Redner über die Welt der Formel 1 und über Pirellis Beziehung zum Motorsport, wobei jeder seine eigenen Erfahrungen und Perspektiven einbrachte.

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Das Ergebnis war eine Reise durch Epochen, Rennstrecken und technische sowie historische Aspekte, die die Formel 1 als eine kraftvolle Form zeitgenössischer Bildsprache und als eine Geschichte von Industrie, Innovation und visueller Kultur präsentierte, mit Blick auf zukünftige Kapitel, getragen von derselben Leidenschaft, die ihre Anfänge prägte.

Das Buch feiert nicht nur 500 WM-Läufe der Mailänder, sondern auch das 75-jährige Jubiläum der Formel-1-Weltmeisterschaft und rekonstruiert ihre Geschichte aus ihrer Historie.

Es beginnt in Silverstone am 13. Mai 1950, dem Tag, an dem die Formel-1-Weltmeisterschaft geboren wurde. Von diesem Moment an hat Pirelli in drei Hauptperioden seine Spuren hinterlassen, 1950–1958; 1981–1991 sowie und ab 2011 als exklusiver Reifenpartner der Formel 1.

Neben den Protagonisten auf der Strecke – von Alberto Ascari über Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna und Nelson Piquet bis hin zu Lewis Hamilton und Max Verstappen – zeigt das Buch auch die Arbeit der Techniker, Ingenieure und Mechaniker, die jeden Grand Prix möglich machen.

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Eine Welt von Experten, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Wettbewerbs spielen. Der Band erhält eine besondere Note durch eine bisher unveröffentlichte Fotoreportage von Darren Heath, die dem Grossen Preis von Großbritannien 2025 in Silverstone gewidmet ist. Dieser zeitgenössische Teil, der für das Jubiläumsjahr erstellt wurde, bildet eine visuelle Brücke zwischen Erinnerung und Zukunft.

Der abschließende Teil präsentiert wichtige metrische Übersichten und Infografiken: Kilometer, Siege, Rekorde und Statistiken. Gemeinsam fassen sie Jahrzehnte des Wettbewerbs zusammen und vermitteln in prägnanter Form die numerische Dimension eines Gesamtsports.

Die Fans dürfen sich freuen auf ein Feuerwerk phänomenaler Fotos und erstaunlicher Hintergründe, verpackt in einen Schwergewichtler von 2,4 Kilogramm.

Pirelli zeigt, wie ein Meilenstein richtig gesetzt wird.

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  • Das Wichtigste in Kürze

  • A Stir of the Soul: Pirelli’s 500 GPs in the F1 World Championship

  • ISBN: 979-1254633533

  • Format 24,4 x 28,9 cm

  • 480 Seiten

  • Rund 1000 Fotos

  • Text in englischer Sprache

  • Für rund 75 Euro im Fachhandel

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