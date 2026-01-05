Weiter zum Inhalt
Neuheiten: Mercedes am 22. Januar, Williams am 3. Februar

Zwei weitere Rennställe haben bekanntgegeben, wann sie neue Rennwagen oder frische Farbe zeigen: Mercedes präsentiert den W17 am 22. Januar im Internet, Williams zeigt am 3. die Bemalung des FW48.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mercedes steht für Vielfalt, hier 2022
Mercedes steht für Vielfalt, hier 2022
Foto: Grand Prix Photo
Mercedes steht für Vielfalt, hier 2022
© Grand Prix Photo

Am 5. Januar 2026 haben gleich zwei Formel-1-Rennställe verkündet, wann sie Neues zeigen: Mercedes erlaubt einen ersten Blick auf das Modell «Mercedes-AMG F1 W17 E Performance» am 22. Januar, W steht dabei übrigens für Wagen.

Aber wir dürfen unseren Augen nicht trauen: Zu sehen gibt es so genannte Renderings, also Computer-generierte Bilder. Natürlich wird Mercedes nicht zeigen, was sie wenige Tage später auf die Rennstrecke von Barcelona bringen, wer will sich schon in die Karten gucken lassen?

Die eigentliche Präsentation ist dann vorgesehen für Montag, 2. Februar, mit einer Übertragung im Internet.

Der Traditions-Rennstall Williams (drittältestes F1-Team nach Ferrari und McLaren) wird in Barcelona mit einer von den Fans gewählten Lackierung fahren, am 3. Februar dann gibt es die richtige 2026er Farben zu sehen, mit welchen Carlos Sainz und Alex Albon ausrücken.

Damit haben zehn von elf Rennställen Präsentations-Termine verraten, nur McLaren fehlt noch.

Präsentationen und Tests 2026

  • 15. Januar: Red Bull Racing/Racing Bulls (Bemalung) in Detroit

  • 20. Januar: Audi in Berlin

  • 20. Januar: Honda in Tokio

  • 22. Januar: Mercedes, erste Computer-Bilder im Internet

  • 23. Januar: Alpine in Barcelona

  • 23. Januar: Haas (Bemalung) im Internet

  • 23. Januar: Ferrari in Maranello

  • 26. bis 30. Januar: Erster Wintertest, in Barcelona

  • 2. Februar: Mercedes im Internet

  • 3. Februar: Williams (Bemalung) im Internet

  • 8. Februar: Cadillac (Bemalung) beim Super-Bowl

  • 9. Februar: Aston Martin

  • 11. bis 13. Februar: Zweiter Wintertest, in Bahrain

  • 18. bis 20. Februar: Dritter Wintertest, in Bahrain

