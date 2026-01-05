Neuheiten: Mercedes am 22. Januar, Williams am 3. Februar

Am 5. Januar 2026 haben gleich zwei Formel-1-Rennställe verkündet, wann sie Neues zeigen: Mercedes erlaubt einen ersten Blick auf das Modell «Mercedes-AMG F1 W17 E Performance» am 22. Januar, W steht dabei übrigens für Wagen.

Aber wir dürfen unseren Augen nicht trauen: Zu sehen gibt es so genannte Renderings, also Computer-generierte Bilder. Natürlich wird Mercedes nicht zeigen, was sie wenige Tage später auf die Rennstrecke von Barcelona bringen, wer will sich schon in die Karten gucken lassen?

Die eigentliche Präsentation ist dann vorgesehen für Montag, 2. Februar, mit einer Übertragung im Internet.

Der Traditions-Rennstall Williams (drittältestes F1-Team nach Ferrari und McLaren) wird in Barcelona mit einer von den Fans gewählten Lackierung fahren, am 3. Februar dann gibt es die richtige 2026er Farben zu sehen, mit welchen Carlos Sainz und Alex Albon ausrücken.

Damit haben zehn von elf Rennställen Präsentations-Termine verraten, nur McLaren fehlt noch.

Präsentationen und Tests 2026