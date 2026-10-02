Nico Hülkenberg (13.): Was er für WM-Punkte von seinem Audi jetzt braucht

Gabriel Bortoleto auf Platz 12, Nico Hülkenberg auf Platz 13, so ist der erste Trainingstag zum Bahrain-GP zu Ende gegangen. Das Ergebnis zeigt: Für Audi ist noch Luft nach oben.

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Der 39-jährige Hülkenberg hat vor sechzehn Jahren auf dem Sepang International Circuit seinen ersten WM-Punkt erobert, damals als Zehnter im Malaysia-GP von 2010, in einem Williams.

So um Rang 10 herum sollte der inzwischen 264-fache GP-Teilnehmer auch am 4. Oktober fahren können, dazu muss Audi aber noch schneller werden.

Hülki sagt: «Wir haben unser Programm in Ruhe durchgearbeitet und viele Informationen gesammelt. Aber es gibt noch einige Bereiche, die wir etwas besser verstehen müssen, wenn es Sonntag für Punkte reichen soll.»

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«Nun werden wir alle Daten durchgehen und schauen, wie wir in Sachen Fahrzeugbalance zulegen können und wie wir etwas mehr Haftung finden.»