Nico Hülkenberg (Audi/12.) unzufrieden: «Wir haben den Faden verloren»

Da schöpften die Fans von Nico Hülkenberg noch Hoffnung: Im ersten Segment des Abschlusstrainings zum Grand Prix von Grossbritannien tauchte der 38-jährige Audi-Fahrer auf dem vierten Platz auf. Aber dann löste sich der Speed der Silbernen in Luft auf. Startplatz 12 wurde dem Emmericher geschenkt, weil Pierre Gasly strafversetzt wurde.

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Nico, vor einem Jahr auf dieser Bahn Sensations-Dritter, sagt: «Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Q1 lief gut, in Q2 jedoch nicht mehr. Irgendwie haben wir ein bisschen den Faden verloren und keine sauberen Läufe geschafft.»

«Der letzte Versuch war seltsam, weil das Auto, das direkt vor mir war, auf einmal in die Box gefahren ist, dann fuhr keiner mehr vor mir. Auf jener Runde habe ich auf der Geraden ziemlich viel verloren, weil mir dieser indirekte Windschatten gefehlt hat. Alles in allem war Q2 einfach nichts.»

«Wir müssen im Rennen jetzt jede Gelegenheit ergreifen. Wenn wir das klug anstellen, dann haben wir noch immer die Möglichkeit, Ränge gutzumachen.»

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Die beiden Audi nehmen den britischen Traditions-GP aus Reihe 6 in Angriff, mit Gabriel Bortoleto auf P11 und Hülki auf P12.