Nico Hülkenberg (Audi/13.): «Der neue Madring ist wie eine Achterbahn»

Wenn Audi auf der neuen madrilenischen Rennstrecke Madring alles richtig macht, dann liegen für die Deutschen beim Spanien-GP WM-Punkte drin.

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Das Highlight kam von Nico Hülkenberg im ersten Training, mit Rang 9, die Abstände im Mittelfeld sind wie meist klitzeklein.

Nico Hülkenberg sagt über die neue Rennstrecke auf dem Messegelände IFEMA von Madrid: «Das war ein hochinteressanter erster Tag. Wir hatten viel zu erkunden und viel zu lernen, und die neue Rennbahn ist einzigartig.»

«Sie ist sauschnell, es fühlt sich an, als würdest du in einer Achterbahn sitzen. Du hast so gut wie keinen Raum für Fehler, also bist du die ganze Runde lang hellwach und auf der Hut.»

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«Wir sind üppig zum Fahren gekommen, und in der Nacht auf Samstag haben wir Daten gewälzt, um zu sehen, wo wir fürs dritte Training und dann für die Quali zulegen können.»