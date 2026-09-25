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Nico Hülkenberg (Audi/15.) in Baku: «Vernünftig, aber nicht schnörkellos»

Audi hat ein grosses Update für die Autos von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto nach Baku gebracht. Der deutsche GP-Veteran glaubt: «Wenn wir alles richtig machen, sind wir bei der Musik.»

Formel 1

Nico Hülkenberg (Audi)
Nico Hülkenberg (Audi)
Foto: XPB
Nico Hülkenberg (Audi)
© XPB

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In der Zeit vor dem GP-Wochenende von Baku sprachen alles vom erneuerten Williams, den Teamchef James Vowles als «ein praktisch neues Auto» bezeichnet hatte. Aber noch mehr Neues hatte Audi im Gepäck, die Liste der Verbesserungen umfasst gleich 14 Punkte, darunter neuer Frontflügel, Fahrzeugnase, Aufhängungen vorne und hinten, Seitenkästen, Motorverkleidung, Unterboden, Heckflügel – noch extremer als bei Williams eine richtige B-Version.

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Sportchef Allan McNish: «Wir hatten seit Österreich nichts Grösseres dabei. Im ersten Training machen wir einen Vergleich – Gabriel Bortoleto mit dem neuen Paket, Nico Hülkenberg mit dem Bewährten. Im ersten Schritt finden wir heraus, ob die Daten von der Rennbahn den Daten aus dem Windkanal entsprechend. Darauf basierend werden wir entscheiden, wie wir mit dem Paket weitermachen.»

Die Erfahrungen aus dem ersten Training waren gut genug, auch den Wagen von Hülkenberg umrüsten zu lassen. Nach P10 (Bortoleto) und P11 (Nico) im ersten Training endeten die zweiten 60 Minuten mit dem Brasilianer auf Rang 14 und dem Emmericher auf Platz 15.

Im Artikel erwähnt

Wie ordnet der 263-fache GP-Teilnehmer das ein? Nico im Fahrerlager des Baku City Circuit: «Insgesamt ein vernünftiger Freitag. Ich bin in FP1 noch mit der vorherigen Spezifikation gefahren, bevor ich für FP2 auf die neuen Teile gewechselt habe, also gab es reichlich Daten zu sammeln und viel für uns zu verstehen. Die Training sind nicht ganz schnörkellos verlaufen, mit ein paar Herausforderungen, die es zu bewältigen galt, aber das Gesamtbild ist ermutigend. Jetzt geht es darum, über Nacht alles durchzugehen, ein paar Bereiche zu bereinigen und zu sehen, wie wir morgen alle Teile besser zusammenzufügen. Wenn uns das gelingt, denke ich, dass wir konkurrenzfähig sein werden.»

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