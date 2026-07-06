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Nico Hülkenberg (Audi) nach Ausfall: Schon vorm Start stimmte etwas nicht

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg konnte das Rennen in Silverstone mit einem Problem am Getriebe nicht beenden. Hinterher verriet er: Schon auf dem Weg ins Grid stimmte etwas nicht.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg konnte das Silverstone-Rennen nicht beenden
Nico Hülkenberg konnte das Silverstone-Rennen nicht beenden
Foto: XPB
Nico Hülkenberg konnte das Silverstone-Rennen nicht beenden
© XPB

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17.07.2026 - 13:15

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Enttäuschender britischer Grand Prix für den einzigen deutschen Mitstreiter Nico Hülkenberg! Nach 36 von 52 Runden war für den Audi-Piloten der Silverstone-GP schon vorbei. Mit einem Getriebeproblem fiel Hülkenberg aus.

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Der Deutsche resümierte nach dem England-Wochenende: «Es lief vom Beginn des Wochenendes an gegen uns. Das war sehr charakterbildend und es endete natürlich sehr frustrierend für uns. Vom Start an sind die Dinge nicht wirklich zusammengekommen.»

Der Deutsche beobachtete schon vor dem eigentlichen Rennstart ein böses Omen: «Schon auf dem Weg in die Startaufstellung hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Der Start selbst verlief auch nicht so, wie er hätte verlaufen sollen. Das ist eindeutig ein Bereich, dem wir unsere Aufmerksamkeit widmen müssen.»

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Getriebe sorgte für Ausfall

Es wurde dann auch nicht besser. Hülkenberg: «Im Rennen musste ich schon früh im Windschatten pushen und hatte einen kleinen Dreher, was das Reifenmanagement erschwerte, und dann hatten wir ein Getriebeproblem, das uns letztendlich zum Ausfall zwang.»

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Besonders bitter für Hülkenberg, bedenkt man doch, dass Silverstone im Vorjahr die Strecke seines großen Triumphes war. Hier hatte er im Sommer 2025 das erste Podium seiner langen Karriere geholt. Doch 2026 lief alles gegen ihn. Der Deutsche bleibt damit 2026 weiter punktlos. Es ist sein vierter Ausfall der Saison, wenn man nur die Grands Prix zählt.

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Kollege Bortoleto holte Punkte

Immerhin: Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto konnte das Rennen beenden und holte mit Platz 8 sogar Punkte. Hülkenberg: «Positiv ist, dass Gabi Punkte geholt hat. Das ist ein wirklich starkes Ergebnis für ihn und für das Team, und es zeigt das Potenzial, das wir haben, wenn alles zusammenpasst.»

Der Deutsche will den Kopf also nicht hängen lassen: «Der Wettbewerb ist sehr eng, und obwohl wir zeitweise nah dran waren, ist es uns nicht ganz gelungen, diese Chancen zu nutzen. In diesem Sport kann sich das Blatt schnell wenden, und ich bin zuversichtlich, dass es wieder zu unseren Gunsten laufen wird – wir müssen einfach weiterarbeiten, konzentriert bleiben und als Team weiter Druck machen.»

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Bestzeit

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01

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

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30

52

+2,023

1:33,648

9

07

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Arvid Lindblad

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Placeholder - Racer

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41

52

+2,214

1:33,632

6

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5

52

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4

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