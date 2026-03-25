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Nico Hülkenberg/Audi in Japan-GP in Suzuka: «Das müssen wir besser machen»

Audi hat beim ersten Formel-1-WM-Auftritt gleich gepunktet und hat die Top-Ten in China nur knapp verpasst. Nico Hülkenberg weiss: «Wir müssen das Beste aus unseren Möglichkeiten machen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Audi-Fahrer Nico Hülkenberg
Audi-Fahrer Nico Hülkenberg
Foto: Audi
Audi-Fahrer Nico Hülkenberg
© Audi

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Die Formel-1-Fahrer lieben Suzuka. Der anspruchsvolle Kurs in Japan begeistert seit mehr als 60 Jahren die Piloten. Nico Hülkenberg hat hier von 2012 bis 2026 eine prima Serie hingelegt, mit Force India und Sauber: Siebter, Sechster, Achter, Sechster, Achter.

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Audi hat beim WM-Auftakt in Australien gleich mal gepunktet (mit Gabriel Bortoleto auf P9), in China sind der früheren Sauber-Mannschaft nur deshalb weitere Punkte entgangen, weil Hülki beim Boxenstopp 16 Sekunden verloren hat.

Nico Hülkenberg: «Zwischenbilanz ist durchwachsen»

Vor dem dritten GP-Wochenende der Saison sagt der 38-jährige Deutsche: «Suzuka ist immer eine besondere Herausforderung. Die Strecke ist anspruchsvoll, aber genau aus diesem Grund sehr befriedigend, wenn man eine gute Runde hinbekommt.»

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«Die ersten beiden Rennwochenenden waren durchwachsen – definitiv einige ermutigende Signale, aber auch verpasste Chancen, dass müssen wir besser machen. Unser Ziel besteht darin, aein sauberes Wochenende zu haben und das Maximum aus unseren Möglichkeiten zu machen.»

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