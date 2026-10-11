Nico Hülkenberg (Audi) in Singapur bärenstark auf P8: «Ein kleines Wunder»
Der Deutsche Nico Hülkenberg (39) hat in Singapur sein bestes Saisonergebnis mit Audi egalisiert: Achter wie in Zandvoort. Hülki zeigte eine starke Leistung und hielt Russell im Mercedes in Schach.
Das war Klasse! Nico Hülkenberg hat beim Grossen Preis von Singapur wieder einmal bewiesen, wie viel er für Audi wert ist – ganz starkes Rennen, Platz 8, bestes Ergebnis für Hülki und Audi, gleich gut wie in Zandvoort, gleich gut auch wie Gabriel Bortoleto mit P8 in Silverstone und Francorchamps.
Zum Schluss des eher ereignisarmen Nacht-GP spielte Hülkenberg die ganze Erfahrung von 266 WM-Läufen aus und hielt den Engländer George Russell im Mercedes hinter sich.
Klar ist Nico happy: «Ich kann wirklich sagen – ich habe mir heute nichts zuschulden kommen lassen.» Hülkenberg beginnt zu lachen und zieht sich selber durch den Kakao: «Ausnahmsweise mal!»
«Ich konnte hier in Singapur ein sauberes Wochenende abliefern. Platz 8 ist eine schöne Belohnung für die ganze Mannschaft.»
Russell im Mercedes hinter sich zu halten, das bezeichnet Hülki als «ein kleines Wunder. Das hat mir alles abgefordert. 10, 15 Runden vor Schluss war ich mir nicht so sicher, ob das klappt. Dann aber habe ich einen besseren Rhythmus gefunden und konnte auch wieder ein wenig Boden gutmachen auf Liam Lawson. Ich konnte mir so bei ihm einen Windschatten holen, was mir beim Verteidigen geholfen hat.»
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