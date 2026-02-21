Nico Hülkenberg (Audi): Mutige Aussagen für Saisonstart in Australien

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Nach den Formel-1-Wintertests wird klar: Die vier Top-Teams der Formel 1 sind auch mit der neuen Rennwagen-Generation 2026 die vier Top-Teams. Aber was dahinterkommt, ist schwer einzuschätzen.
Audi hatte in Barcelona mit einem eher braven Grundmodell debütiert, aber zum Bahrain-Test war ein ganz anderer Silberpfeil zu sehen: innovative Seitenkästen, mutige Lösungen, ein erheblicher Schritt nach vorne. Wie werden die Deutschen gegen die Mittelfeld-Gegner Haas, Racing Bulls, Alpine und Williams abschneiden? Dazu haben zwei Leistungsträger Stellung bezogen: GP-Routinier Nico Hülkenberg und Projektleiter Mattia Binotto.
Nico Hülkenberg: «Erhebliche Fortschritte gemacht» Der 38-jährige Nico Hülkenberg sagt: «Rückblickend auf diese Testwochen ist es ermutigend, wie viel wir zum Fahren gekommen sind: Das zeugt von der enormen Arbeit, die in den Werken in Hinwil, Bicester und insbesondere Neuburg geleistet wurde. Eine neue Antriebseinheit auf die Strecke zu bringen und sie zu verstehen, ist eine grosse Herausforderung – also ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.»
«Wir haben im Laufe der Tests erhebliche Fortschritte gemacht, täglich dazugelernt und wichtige Schritte nach vorn gemacht. Das Team war sehr praxisorientiert, hat schnell auf Herausforderungen reagiert und Lösungen effektiv umgesetzt.»
Mattia Binotto: Für den Saisonstart zuversichtlich Der Italiener Mattia Binotto: «Das war eine lange, intensive Vorsaison, und das Team hat seit unserem ersten Einsatz Anfang Januar grosses Engagement gezeigt. Wir starteten von einer eher herausfordernden Position aus, mit einer Liste von Verbesserungspunkten, und die Reaktion war in allen Abteilungen sehr stark.»
«Noch haben wir nicht alles gelöst, aber die Entwicklung und die Einstellung im gesamten Team machen Mumm. Wenn ich mir anschaue, wo wir jetzt stehen, bin ich für den Saisonstart zuversichtlich.»
Test session 3
Test session 2
Test session 1
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
132
1:31,992
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
1
47
+0,879
03
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
3
65
+1,117
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
82
+1,205
05
Pierre GaslyBWT Alpine Formula One Team
Pierre Gasly
BWT Alpine Formula One Team
10
118
+1,429
06
Oliver BearmanMoneyGram Haas F1 Team
Oliver Bearman
MoneyGram Haas F1 Team
87
88
+1,495
07
Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team
Gabriel Bortoleto
Audi Revolut F1 Team
5
71
+1,763
08
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
49
+1,924
09
Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team