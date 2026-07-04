Nico Hülkenberg (Audi) ohne WM-Punkte: Geht Misere in Silverstone weiter?

Audi steht beim Sprint von Silverstone auf den Starträngen 12 (Gabriel Bortoleto) und 13 (Nico Hülkenberg). Das sind keine guten Aussichten für das kurze Rennen vom 4. Juli, denn WM-Punkte gibt es nur für die ersten Acht.

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Bei keinem der bisherigen 2026er Sprints (Shanghai, Miami, Montreal) hat ein Audi gepunktet, Nico Hülkenberg – 2025 in Silverstone fabelhafter Dritter – steht weiterhin ohne auch nur einen einzigen Zähler da, als einer von nur vier punktelosen Piloten (neben dem Cadillac-Duo Sergio Pérez und Valtteri Bottas sowie Aston Martin-Fahrer Lance Stroll).

Das Fiese: Der Speed von Audi lässt die Fahrer immer im Bereich der Top-Ten lauern, aber aus verschiedenen Gründen hat es seit Melbourne nicht mehr für eine Punktefahrt gereicht. Mal spielt den Lenkrad-Künstlern die Technik einen Streich, mal gibt’s einen Boxenstopp, der nicht hundertprozentig klappt, mal eine Strafe, mal eine fragwürdige Rennstrategie, manchmal ist es auch einfach nur Pech.

Geht die Misere für Nico Hülkenberg also auch in England weiter? Der 257-fache GP-Teilnehmer sagt über seine Darbietung vom 3. Juli: «Ich glaube nicht, dass wir heute alles optimal genutzt haben. Die Bedingungen waren windiger und böiger als im freien Training, und es hatte den Anschein, dass uns das etwas stärker beeinträchtigt hat als einige unserer Rivalen.»

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Audi-Renndirektor Allan McNish ergänzt: «Sprint-Wochenenden stellen immer eine zusätzliche Herausforderung dar, da man die gesamte Vorbereitung auf eine einzige freie Trainingssitzung konzentrieren muss, während man gleichzeitig den Rest des Wochenendes im Blick behält.»

«Insgesamt entsprach unsere Leistung im freien Training unseren Erwartungen und zeigte, dass wir das Potenzial hatten, im Sprint-Qualifying um die Top Ten zu kämpfen.» (Nico Hülkenberg auf P9, M.B.)

Der Schotte weiter: «Wir kamen souverän durch SQ1, aber keines der Autos schaffte in SQ2 eine wirklich saubere Runde, was uns letztlich auf die Plätze 12 und 13 brachte. Das liegt unter dem, was wir uns erhofft hatten, aber es gibt noch viel zu holen. Unser Fokus liegt nun darauf, das morgige Sprintrennen bestmöglich zu nutzen, bevor wir uns später am Tag fürs Grand Prix-Qualifying neu ausrichten.»