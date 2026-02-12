Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg (Audi): Verblüffendes Urteil über die neuen Rennwagen

Der Deutsche Nico Hülkenberg (38) spricht über die Saisonvorbereitung von Audi: «Wir haben noch einige Hausaufgaben zu erledigen, aber das war meiner Meinung nach auch zu erwarten.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg im Audi
Nico Hülkenberg im Audi
Foto: XPB
Nico Hülkenberg im Audi
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eineinhalb Tage des ersten Bahrain-Wintertests sind gelaufen, der 38-jährige Audi-Fahrer Nico Hülkenberg hat den ersten Teil des 12. Februar auf Platz 6 abgeschlossen.

Werbung

Werbung

Audi tauchte in Bahrain mit komplett neuen Seitenkästen auf
Audi tauchte in Bahrain mit komplett neuen Seitenkästen auf
Foto: XPB
Audi tauchte in Bahrain mit komplett neuen Seitenkästen auf
© XPB

Der 250-fache GP-Teilnehmer sagt zu seinen Eindrücken mit den 2026er Autos auf eine Frage von SPEEDWEEK.com: «Es fühlt sich anders an, und es klingt anders. Die letzte Fahrzeug-Generation, insbesondere die Antriebseinheit, wurde über ein Jahrzehnt lang entwickelt und perfektioniert. Alles lief da geschmeidig, alles war nahtlos und angenehm.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«2026 ist alles anders, anderer Rennwagen, anderer Motor, und dazu kommt, dass wir bei Audi erstmals einen Formel-1-Motor und ein F1-Getriebe gebaut haben, also haben wir noch Hausaufgaben zu erledigen, noch etwas nachzubessern hier und da. Das war aus meiner Sicht auch zu erwarten.»

Werbung

Werbung

«Das ist derzeit der grösste Faktor»

«Für mich derzeit der grösste Faktor ist der Mangel an Abtrieb, das ist der entscheidende Punkt. Die Autos vom letzten Jahr hatten eine unglaubliche Downforce. Wahrscheinlich werden die Teams das mit der Zeit wieder wettmachen, aber im Moment ist es offensichtlich weniger, und es erinnert mich sehr an die Reglementänderungen 2014 – neue Power-Unit, die Aerodynamik ganz anders, und man fängt ewieder von vorne an.»

«Für den Fahrer gilt: Man lernt neu, man passt sich an, aber letztlich ist es noch immer ein Rennwagen mit vier Rädern, einem Frontflügel, einem Heckflügel und einem Lenkrad – die Physik bleibt also dieselbe.»

Audi hatte in Barcelona ein Basismodell im Test, mit dem Auto von Bahrain hat das nicht mehr viel gemein: Raffinierte Seitenkästen, extrem geschnitten, dazu viel aerodynamische Feinarbeit im heiklen Bereich der Vorderräder und vor dem Beginn des Unterbodens. Audi ist da nicht Mitschwimmer, sondern Vordenker.

Die Frage ist, was das auf der Stoppuhr alles wert sein wird. Hülki, WM-Siebter von 2018 meint: «Wir sind noch in einer frühen Phase, da werden wir in der kommenden Woche etwas schlauer sein.»

Werbung

Werbung

Das Problem Wind

«Derzeit ist zu beobachten, dass sich alle Piloten schwertun. Ich habe in den Passagen der Kurven 9/10 noch nie so viele Autos die Räder blockieren sehen, das ist einerseits wegen des Winds – normalerweise haben wir Rückenwind in Kurve 1 und 10, aber dieses Jahr ist es umgekehrt, da ist es Rückenwind, was alles sehr schwierig macht.»

Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg
Foto: XPB
Nico Hülkenberg
© XPB

«Und dann kommt natürlich das Verhalten des Autos in Sachen Energie-Gewinnung hinzu, das ist also eine Kombination aus mehreren Dingen. Da haben derzeit alle Potenzial für Verbesserungen.»

«Aber nochmals: Wir haben jetzt Tag 5 der Probefahrten mit diesen komplett neuen Autos, ich wäre schon überrascht gewesen, wenn schon jeder alles perfekt im Griff hätte.»

Werbung

Werbung

Ob die 2026er Fahrzeuge auch gute Rennwagen sind, im Sinne von: guten Sport erlauben, dazu meint Nico: «Wir werden erst nach einigen GP-Wochenenden wirklich wissen, wie renntauglich diese Autos sind. Mir ist klar ihr seid gespannt und wollt ein Antworten und Infos, aber ich glaube, es wäre nicht fair, darüber jetzt schon ein Urteil zu fällen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien