Nico Hülkenberg (Audi) vor Australien-GP: «Das kann chaotisch werden»

Die Formel-1-Team von Audi in Melbourne beim Auftakt zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 – ein Rennen, das für die Marke und den Sport gleichermaßen den Beginn eines neuen Kapitels markiert.

Werbung

Werbung

Nach einem intensiven Winter mit dem längsten Testprogramm der letzten Jahre und tausenden zurückgelegten Kilometern in Barcelona und Bahrain bereitet sich das Team nun auf sein lang erwartetes Debüt auf der Strecke im Albert-Park vor.

Audi-Teamchef Jonathan Wheatley: «Melbourne ist der Höhepunkt einer enormen gemeinsamen Anstrengung. Wir haben ein neues Team aufgebaut, den ersten Audi-Formel-1-Wagen mit eigenem Antriebsstrang entwickelt und eines der umfangreichsten Vorsaisonprogramme der letzten Jahre absolviert. Zudem haben wir die erste Phase der ambitionierten Umbaumaßnahmen in Hinwil abgeschlossen.»

«Nach einem arbeitsreichen Winter treten wir nun erstmals als Audi Revolut F1 Team zu einem Grand Prix an. Wir sind sehr stolz auf das bisher Erreichte, sind uns aber auch der Herausforderungen bewusst, die vor uns liegen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns und großen Respekt vor der Konkurrenz, aber wir machen solide Fortschritte. Dies ist der Beginn einer langen Reise, und unser Fokus liegt darauf, unsere Teamfähigkeiten auszubauen und ein sauberes Rennwochenende abzuliefern.»

Werbung

Werbung

Hülkenberg: «Melbourne ist ideal für den Saisonstart»

Der 250-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg sagt: «Es ist sehr aufregend, nach Melbourne zur ersten Rennen einer komplett neuen Ära und zum Debüt des Audi-Teams zu fahren. Ich spüre die Aufregung im Team, auch in den Fabriken in Hinwil und Neuburg. Die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde, war enorm, und jetzt ist es an der Zeit, diese Arbeit in die Tat umzusetzen.»

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen