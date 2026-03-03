Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg (Audi) vor Australien-GP: «Das kann chaotisch werden»

Darauf haben viele Grand Prix-Fans weltweit gewartet: Audi geht erstmals in einem Formel-1-WM-Lauf. Was Routinier Nico Hülkenberg vor dem Saisonstart in Australien sagt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg im Audi
Nico Hülkenberg im Audi
Foto: XPB
Nico Hülkenberg im Audi
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Formel-1-Team von Audi in Melbourne beim Auftakt zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 – ein Rennen, das für die Marke und den Sport gleichermaßen den Beginn eines neuen Kapitels markiert.

Werbung

Werbung

Nach einem intensiven Winter mit dem längsten Testprogramm der letzten Jahre und tausenden zurückgelegten Kilometern in Barcelona und Bahrain bereitet sich das Team nun auf sein lang erwartetes Debüt auf der Strecke im Albert-Park vor.

Audi-Teamchef Jonathan Wheatley: «Melbourne ist der Höhepunkt einer enormen gemeinsamen Anstrengung. Wir haben ein neues Team aufgebaut, den ersten Audi-Formel-1-Wagen mit eigenem Antriebsstrang entwickelt und eines der umfangreichsten Vorsaisonprogramme der letzten Jahre absolviert. Zudem haben wir die erste Phase der ambitionierten Umbaumaßnahmen in Hinwil abgeschlossen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Nach einem arbeitsreichen Winter treten wir nun erstmals als Audi Revolut F1 Team zu einem Grand Prix an. Wir sind sehr stolz auf das bisher Erreichte, sind uns aber auch der Herausforderungen bewusst, die vor uns liegen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns und großen Respekt vor der Konkurrenz, aber wir machen solide Fortschritte. Dies ist der Beginn einer langen Reise, und unser Fokus liegt darauf, unsere Teamfähigkeiten auszubauen und ein sauberes Rennwochenende abzuliefern.»

Werbung

Werbung

Hülkenberg: «Melbourne ist ideal für den Saisonstart»

Der 250-fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg sagt: «Es ist sehr aufregend, nach Melbourne zur ersten Rennen einer komplett neuen Ära und zum Debüt des Audi-Teams zu fahren. Ich spüre die Aufregung im Team, auch in den Fabriken in Hinwil und Neuburg. Die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde, war enorm, und jetzt ist es an der Zeit, diese Arbeit in die Tat umzusetzen.»

«Der Albert Park ist eine einzigartige Strecke, vom Gefühl her eher ein Stadtkurs, und ich bin nicht sicher, ob er das Potenzial aller Teams vollständig aufzeigen wird. Gleichzeitig ist das traditionell ein Ort, der chaotische Rennen hervorbringen kann. Ich finde Melbourne ideal für den Saisonauftakt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien