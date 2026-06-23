Nico Hülkenberg (Audi) vor Österreich-GP: «Nur eine Frage der Zeit, bis …»

Die Ausgangslage für den kommenden Grossen Preis von Österreich ist die gleiche wie zuvor für die Formel-1-Rennen in Miami, Montreal, Monaco und Barcelona – die Audi von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto sind schnell genug für Platzierungen in den Top-Ten, aber es will einfach nicht klappen mit neuen Punkten. Seit dem WM-Auftakt in Melbourne/Australien, als Gabi Bortoleto Neunter wurde, sind die Silbernen leer ausgegangen.

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Nico Hülkenberg sagt vor seinem 257. Grand Prix: «Das Ergebnis in Barcelona war enttäuschend, denn wir hatten das Tempo, die Position und die Möglichkeit, ein gutes Ergebnis einzufahren. Dennoch haben die beiden letzten Rennen gezeigt, dass wir punkto Leistung Schritte in die richtige Richtung machen.»

«Wir haben das Tempo, um Punkte zu erkämpfen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Früchte unserer Arbeit ernten.»

«Als Nächstes steht Spielberg an, und das ist immer ein grossartiges Event mit einem einzigartigen Layout und einer besonderen Kulisse. Wir haben eine kurze Strecke, trügerisch einfach: Man hat nicht viele Chancen, Fehler wieder gutzumachen, daher ist ein gutes Qualifying wichtig. Aber am wichtigsten ist es, insgesamt ein sauberes Wochenende hinzubekommen – drei solide Tage ohne Fehler.»

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Gabriel Bortoleto ergänzt: «Wir kommen nach Österreich im Wissen, dass wir in den letzten Rennen Punkte hätten holen sollen, es aber nicht getan haben. Das ist zwar frustrierend, aber wir sind uns auch der Leistung bewusst, die wir abrufen können, und freuen uns daher auf eine weitere Chance, in die Top-Ten zu kommen.»

«Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Rennen in Spielberg im letzten Jahr: Ich holte hier meine ersten Punkte in der Formel 1, und es war ein grossartiger Tag für das Team, auch Nico war in den Punkten. Das würden wir dieses Jahr natürlich gerne wiederholen. Ich vertraue auf die Arbeit des Teams und freue mich auf die Kämpfe, die wir an diesem Wochenende haben werden.»