Nico Hülkenberg (Audi) warnt: «Monaco kann einen ganz schön überraschen»

Wenn es nur ein Rennen gibt, das ein Formel-1-Fahrer gewinnen darf, dann würden die meisten Piloten sagen: Monaco. Der Traditions-GP in den Strassen von Monte Carlo bleibt der prestigeträchtigste WM-Lauf der Königsklasse.

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Auch Nico Hülkenberg ist immer wieder aufs Neue fasziniert. Der 38-jährige Audi-Pilot ist schon zu zwölf Monaco-GP angetreten, 2014 wurde er Fünfter, 2017 Sechster, mit Force India (heute Aston Martin) und mit Renault (heute Alpine).

Nico sagt: «Monaco ist wahrscheinlich das kultigste Rennwochenende im Kalender, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Für mich ist es auch ein bisschen wie ein Heimrennen – dass meine Familie und meine Freunde dabei sind, macht es zu etwas ganz Besonderem.»

«Die Herausforderung hier ist einzigartig: Man muss schon in der ersten Runde seinen Rhythmus finden, denn es gibt keinen Spielraum für Fehler und kaum eine Chance, diese wieder auszugleichen.»

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«Das Mittelfeld liegt extrem dicht beieinander, daher wird es entscheidend sein, im Qualifying alles richtig zu machen. Monaco kann einen überraschen, aber genau das macht es so besonders.»