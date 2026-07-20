Nico Hülkenberg (Audi) wieder punktlos: «Wochenende ohne Probleme wäre gut»

Die Stimmung nach Ende des Belgien-GP in Spa hätte in beiden Audi-Garagen kaum unterschiedlicher sein können: Gabriel Bortoleto mit Platz 8 erneut im Punktejubel. Nico Hülkenberg ging als 13. wieder leer aus. Nach technischen Problemen in der Quali war am Sonntag nicht mehr viel auszurichten.

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Hülkenberg fasste nach dem Rennen zusammen: «Es gab viele Kämpfe im Mittelfeld, aber wir haben den Preis dafür gezahlt, von zu weit hinten zu starten.» Hülkenberg hatte sich am Samstag mit Problemen am Getriebe als 12. qualifiziert. Nach dem Q2 musste er sogar am Streckenrand auf Bitten seines Teams abstellen. Dazu kam am Sonntag: «Wir haben beim Start auch einige Positionen verloren, was das Rennen natürlich noch schwieriger gemacht hat. Es war schwierig, sich davon zu erholen.»

Was Hülkenberg Mut macht

Der Deutsche versucht aber nach einem weiteren Rennen ohne Punkte, positiv zu bleiben: «Ermutigend ist, dass wir mit unserem Tempo im Rennen gut mithalten konnten und das Rennen über insgesamt mit im Geschehen waren. Durch das Virtuelle Safety-Car haben wir ein paar Sekunden gewonnen. Aber es hätte wahrscheinlich noch etwas länger dauern müssen. Stattdessen kam ich direkt hinter Pierre und Liam wieder auf die Strecke.» Gemeint sind Alpine-Pilot Pierre Gasly und Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson.

Hülki: «Ich geriet mitten in diesen Zweikampf. Und weil uns das Tempo auf der Geraden fehlt, war es schwierig, weiter nach vorne zu kommen. Das Tempo an sich fühlte sich für unsere Verhältnisse aber eigentlich recht gut an. Wir nehmen das also mit, auch wenn wir ein paar Positionen verloren haben und daher ein paar Dinge noch überprüfen müssen.»

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Bortoleto nun mit zweistelligen Punkten

Auf der anderen Seite der Audi-Garage dagegen große Freude über Punkte: Gabriel Bortoleto wurde wie zuvor in Silverstone wieder Achter und sammelte damit vier Punkte für die WM-Wertung ein. Mit nun insgesamt zehn Zählern, die alle auf das Konto von Bortoleto gehen, ist Audi jetzt nur noch einen Platz in der Konstrukteurswertung hinter Williams. Bitter für Hülkenberg aber: Alle zehn Punkte gehen aufs Konto seines Teamkollegen, er selbst steht noch ohne Zählbares 2026 da.

Hülkenberg: «Es ist toll zu sehen, dass Gabriel Punkte für das Team geholt hat. Das ist ein wohlverdientes Ergebnis und ein weiterer positiver Erfolg für alle. Hoffentlich können wir in Budapest darauf aufbauen, auf meiner Seite der Box ein fehlerfreies Wochenende hinlegen und uns die Chance verschaffen, weiter vorne mitzukämpfen.»

Budapest auf dem Papier besser?

Mit Blick auf das Rennen schon am Wochenende in Budapest auf dem Hungaroring sagt Hülkenberg: «Auf dem Kurs spielt die Motoren-Power eine geringere Rolle. Es sollte uns also auf dem Papier in die Karten spielen. Aber man weiß nie. Ein sauberes Wochenende ohne Probleme wäre gut…»