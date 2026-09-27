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Nico Hülkenberg (Audi): Wieso er in Baku Platz 10 verloren hat

Der deutsche GP-Routinier Nico Hülkenberg lag im Grossen Preis von Aserbaidschan, von Startplatz 18 kommend, auf Punktekurs. Dann ging aber kurz vor Schluss etwas schief.

Formel 1

Nico Hülkenberg im Audi
Nico Hülkenberg im Audi
Foto: Audi
Nico Hülkenberg im Audi
© Audi

Im Artikel erwähnt

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Der Deutsche Nico Hülkenberg (39) war beim Aserbaidschan-GP erfreulich unterwegs: Nach einer enttäuschenden Quali von Audi und nach Startplatz 18 arbeitete sich der Emmericher in seinem 264. Formel-1-GP stetig nach vorne, natürlich profitierte er dabei auch von Ausfällen und Fehlern seiner Gegner.

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Hülki hatte schon vor dem Grand Prix in den Strassen von Baku festgehalten: «Hier erleben wir oft chaotische Rennen und unerwartete Wendungen. Du musst kühlen Kopf bewahren und zum richtigen Moment zur Stelle sein.»

Und der Audi-Fahrer war zur Stelle: Im letzten Teil des Rennens lag er auf dem zehnten Platz – wie knapp zwei Wochen zuvor in Madrid. Dann aber ging etwas schief.

Im Artikel erwähnt

Hülkenberg erzählt: «Das Rennen war okay. Ich bin durchgefahren, sauber geblieben und habe mich aus allen Zwischenfällen herausgehalten. Bis kurz vor Schluss war ich Zehnter.»

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«Aber am Ende war der Williams hinter auf den Geraden einfach zu schnell, und es gab leider kein Halten. Carlos Sainz ist auf der Geraden nur so an mir vorbeigeflogen. Das ist ein bisschen die Geschichte unseres Wochenendes: Uns hat es an Speed auf den Geraden gefehlt. Das fällt in Baku sehr stark ins Gewicht.»

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Audi-Sportchef Allan McNish: «Uns war immer klar, dass Baku für unser Auto jetzt nicht die optimale Rennstrecke ist, allen Verbesserungen am Auto zum Trotz. Beim kommenden Rennen in Malaysia sollten wir konkurrenzfähiger sein.»

Nico Hülkenberg sagt zum Bahrain-GP auf der malaysischen Sepang-Rennstrecke: «Ich glaube auch, dass die Pisten-Charakteristik von Sepang unserem Auto deutlich besser liegt. Zudem haben wir etwas Zeit, das Update zu analysieren und zu optimieren. Und dann sollte es auch mit Punkten wieder klappen.»

Durch die Ränge 8 und 9 der Haas-Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman (die ersten Punkte der Amerikaner seit Monaco!) hat sich der Abstand zwischen Haas und Audi in der Konstrukteurs-WM wieder vergrössert. Haas steht nun bei 27 Zählern, Audi bei 17, es geht um WM-Rang 8.

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