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Kurioses Aus für Nico Hülkenberg: Ein Kieselstein schaltete seinen Audi aus

Der einzige deutsche Pilot im F1-Feld, Nico Hülkenberg, konnte das Rennen in Barcelona nicht beenden – weil Liam Lawson Kies aufwirbelte, und ein Steinchen Hülkenbergs Audi außer Gefecht setzte.

Formel 1

Nico Hülkenberg (l.) und Liam Lawson
Nico Hülkenberg (l.) und Liam Lawson
Foto: XPB
Nico Hülkenberg (l.) und Liam Lawson
© XPB

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Was für ein ungewöhnlicher Grund für ein Aus im Rennen! Dass Nico Hülkenberg in dieser Saison ein Rennen mit einem Problem an seinem Audi gar nicht oder nicht bis zu Ende fahren kann, ist nichts Neues: In Australien konnte er nicht in den GP starten, ebenso beim Sprint in Miami. Im Sprint in China und im Rennen in Miami musste er im Rennen abstellen. Doch das DNF in Barcelona war für Hülkenberg ein Aus der ungewöhnlichen Art. Ein Ausrutscher von Racing Bulls-Pilot Liam Lawson wirbelte Kies auf – und der sorgte für den Total-Ausfall an Hülkenbergs Audi.

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Kieselsteine schalteten Hülkenbergs Audi ab

Der Deutsche sagte nach seinem Aus in Barcelona: «Es war wirklich ein sehr ungewöhnlicher und unglücklicher Ausfall. Liam ist vor mir etwas zu weit nach außen gekommen und ist in Kurve 12 mit einem Rad in den Kies geraten, wodurch viele Steinchen aufgewirbelt wurden. Einige davon trafen unser Auto und haben offenbar den Not-Aus-Schalter ausgelöst, was zu einem vollständigen Ausfall des Systems führte. Alles schaltete sich sofort ab, und das war das Ende unseres Rennens.» Was für ein bitterer Zufall! Nachdem der «Kill Switch» genannte Knopf getroffen wurde, konnte Hülkenberg nur noch in die Garage rollen.

Audis Rennleiter Allan McNish erklärte: «Nicos Auto schaltete sich ab, nachdem Lawson von der Strecke abgekommen war und Kies aufgewirbelt hatte, der den Not-Aus-Schalter auslöste. Das aktivierte eine automatische Sicherheitsfunktion, die das Auto in einer Notsituation abschalten soll. Nico konnte noch im Leerlauf zurück an die Box rollen, doch leider war das das Ende seines Rennens.»

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Renngott gegen Hülki?

Hülkenberg gestand nach dem Rennn: «Ich habe davon noch nie in meiner ganzen Karriere gehört. Es ist sehr unglücklich auch vom Timing her. Der Renngott will wohl noch nicht, dass wir punkten.» So viel Pech – da konnte auch Hülkenberg selbst nur noch müde lachen.

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Hülkenberg: «Es ist natürlich sehr frustrierend, denn wir waren in einer guten Position, um um Punkte zu kämpfen. Das Tempo, das wir das ganze Wochenende über gezeigt haben, war überzeugend, und nach dem Qualifying gab es eine echte Chance, ein starkes Ergebnis einzufahren. Aber leider gehen wir mit leeren Händen nach Hause. Das war einfach ein Fall von Pech und kein Problem mit der Leistung oder der Zuverlässigkeit.»

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Scuderia Ferrari HP

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44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

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Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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30

65

+1 Runde

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4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

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2

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