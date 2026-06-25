Nico Hülkenberg beteuert vor Österreich-GP: «Der Speed von Audi ist echt»

Es will und will nicht klappen mit den ersten Saisonpunkten von Nico Hülkenberg im Audi: Ein ums andere Mal schrammt der 38-Jährige an den Top-Ten vorbei, oft unverschuldet.

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Auf dem Red Bull Ring soll’s endlich klappen, hier eroberte Hülki in den vergangenen zwei Jahren Punkte, als Sechster mit Haas 2024 und als Neunter mit Sauber 2025.

Vor Jahren hat der 256-fache GP-Teilnehmer über den Red Bull Ring gesagt: «Eine gute, kleine und in ihrem Layout ziemlich einzigartige Rennstrecke. Sie liegt auf kleinem Raum, hat nur wenige Kurven und die Rundenzeiten sind kurz.»

«Sie erinnert an eine grosse Go-Kart-Bahn; von den Tribünen aus hat man einen guten Überblick über weite Teile der Strecke. Ich finde sie kompakt und übersichtlich, aber sie ist anspruchsvoller als sie aussieht.»

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«Es gibt einige schöne Kurven und ein paar lange Geraden mit guten Überholmöglichkeiten. Die letzten beiden Kurven, 9 und 10, sind besonders schön. Sie sind recht anspruchsvoll, da sie abwechselnd nach aussen und dann nach innen hängen. Durch die kurze Rundenzeit liegt das Feld meist dicht beisammen. Die Strecke liegt zudem in einer atemberaubenden Landschaft mit Bergen und sanften Hügeln.»

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Nun am Red Bull Ring spricht der WM-Siebte von 2018 über die kommenden GP-Tage in der Steiermark: «Wir machen ständig Fortschritte, wir sind im Mittelfeld bei der Musik. Wir fahren in den Top-Ten, weil unser Speed echt ist.»

«Aber durch verschiedene Umstände sind uns Punkte versagt geblieben. Wir geben nicht auf, es gibt viel Positives – vor allem wenn ich den Wagen aus den ersten paar Rennen sehe und wo wir heute stehen. Wir haben uns da freigearbeitet, aber wir warten noch auf die Früchte unserer Arbeit. Ich weiss: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert.»