Nico Hülkenberg (Audi): «Dann haben wir die besten Chancen...»

Kann Audi in Spa wieder mit Punkten nachlegen und an den Erfolg von England anknüpfen? Nachdem die deutsche Truppe sieben Rennwochenenden punktlos ausgegangen war und oft ausfiel, war vor zwei Wochen in Silverstone endlich wieder Zählbares drin: Gabriel Bortoleto holte mit Platz 8 gleich vier Punkte. Damit verdreifachte er die Punkteausbeute seines Rennstalls in dieser Saison von zwei (in Melbourne) auf sechs. Der Deutsche Nico Hülkenberg steht allerdings noch punktlos da.

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«Ermutigende Anzeichen»

Audis Rennleiter Allan McNish sagt vor der Reise nach Belgien: «Wir haben uns durchweg an der Spitze oder nahe der Spitze des Mittelfelds behauptet, und nach einigen Rennen, in denen wir knapp außerhalb der Punkteränge gelandet waren, wieder in die Punkte zu kommen, war eine verdiente Belohnung für all die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde. Vor allem aber gab es über das gesamte Wochenende hinweg ermutigende Anzeichen.»

Alle ziehen an einem Strang

Der Schotte beobachtet: «Innerhalb des Teams herrscht eine positive Stimmung. Alle ziehen an einem Strang.» Allerdings ist der Kurs in Belgien besonders energieintensiv. Die Motorenleistung spielt eine besonders große Rolle. Audi trumpft nicht gerade durch einen starken Motor auf. McNish: «Spa ist eine anspruchsvolle Strecke und stellt für unsere Autos im Vergleich zu Silverstone eine andere Herausforderung dar, aber es ist eine weitere gute Gelegenheit, weiter Fortschritte zu machen.»

Heimspiel für Hülki

Der deutsche Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg freut sich auf das Rennwochenende, das nicht allzu weit weg von seiner Heimat stattfindet: Zwischen Hülkenbergs Geburtsort Emmerich am Rhein und Spa-Francorchamps liegen nur 220 Kilometer und etwas über zwei Stunden Autofahrt.

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Hülki: «Spa ist ein wahrer Klassiker im Kalender. Ich freue mich darauf, wieder auf die Strecke zu kommen. Wenn wir ein fehlerfreies Wochenende hinlegen können, haben wir die besten Chancen, mit einem soliden Ergebnis nach Hause zu kommen.»