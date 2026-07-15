Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg (Audi): «Dann haben wir die besten Chancen...»

Audi-Pilot Nico Hülkenberg erklärt vor dem Großen Preis von Belgien, worauf es auf dem energieintensiven Kurs durch die Ardennen ankommt und was es für die deutsche Mannschaft in Spa braucht.

Formel 1

Nico Hülkenberg in Silverstone
Nico Hülkenberg in Silverstone
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Silverstone
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Kann Audi in Spa wieder mit Punkten nachlegen und an den Erfolg von England anknüpfen? Nachdem die deutsche Truppe sieben Rennwochenenden punktlos ausgegangen war und oft ausfiel, war vor zwei Wochen in Silverstone endlich wieder Zählbares drin: Gabriel Bortoleto holte mit Platz 8 gleich vier Punkte. Damit verdreifachte er die Punkteausbeute seines Rennstalls in dieser Saison von zwei (in Melbourne) auf sechs. Der Deutsche Nico Hülkenberg steht allerdings noch punktlos da.

Werbung

Werbung

«Ermutigende Anzeichen»

Audis Rennleiter Allan McNish sagt vor der Reise nach Belgien: «Wir haben uns durchweg an der Spitze oder nahe der Spitze des Mittelfelds behauptet, und nach einigen Rennen, in denen wir knapp außerhalb der Punkteränge gelandet waren, wieder in die Punkte zu kommen, war eine verdiente Belohnung für all die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde. Vor allem aber gab es über das gesamte Wochenende hinweg ermutigende Anzeichen.»

Alle ziehen an einem Strang

Der Schotte beobachtet: «Innerhalb des Teams herrscht eine positive Stimmung. Alle ziehen an einem Strang.» Allerdings ist der Kurs in Belgien besonders energieintensiv. Die Motorenleistung spielt eine besonders große Rolle. Audi trumpft nicht gerade durch einen starken Motor auf. McNish: «Spa ist eine anspruchsvolle Strecke und stellt für unsere Autos im Vergleich zu Silverstone eine andere Herausforderung dar, aber es ist eine weitere gute Gelegenheit, weiter Fortschritte zu machen.»

Im Artikel erwähnt

Heimspiel für Hülki

Der deutsche Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg freut sich auf das Rennwochenende, das nicht allzu weit weg von seiner Heimat stattfindet: Zwischen Hülkenbergs Geburtsort Emmerich am Rhein und Spa-Francorchamps liegen nur 220 Kilometer und etwas über zwei Stunden Autofahrt.

Werbung

Werbung

Hülki: «Spa ist ein wahrer Klassiker im Kalender. Ich freue mich darauf, wieder auf die Strecke zu kommen. Wenn wir ein fehlerfreies Wochenende hinlegen können, haben wir die besten Chancen, mit einem soliden Ergebnis nach Hause zu kommen.»

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

179

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

154

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

147

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

108

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

97

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

82

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

76

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

52

9

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

42

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

39

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM