Nico Rosberg: «Das sind die Fehler von Williams» – Update in Baku

Der englische Traditionsrennstall Williams liegt in der Konstrukteurs-WM auf Platz 9, nur Aston Martin und Cadillac sind noch schlechter. Das ist ein übler Absturz, denn 2025 hatte das drittälteste GP-Team (nach Ferrari und McLaren) die WM noch auf dem ermutigenden fünften Rang abgeschlossen.

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Für das kommende GP-Wochenende in Baku (Aserbaidschan) erhalten Carlos Sainz und Alex Albon endlich das lang ersehnte Update, «im Grunde fast ein neues Auto», wie Williams-Teamchef James Vowles sagt.

Formel-1-Champion Nico Rosberg hat 2006 seine GP-Karriere bei Williams begonnen. Bei der britischen Sky meint der 41-jährige Wiesbadener: «Williams hat’s im Winter voll vermasselt. Sie haben versucht, beim Bau des Chassis sehr ambitioniert vorzugehen, neue Wege zu gehen, wirklich innovativ zu sein. Aber das ist nach hinten losgegangen.»

«Sie haben viel zu viel Gewicht auf dem Auto, 10 kg zusätzliches Gewicht in diesem Sport machen jen nach Streckentyp rund drei Zehntelsekunden pro Runde aus – das ist also enorm, wenn man ein zu schweres Auto hat. Das ist einfach zu viel verlorene Rundenzeit.»

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Der 23-fache GP-Sieger weiter: «Sie kämpfen also mit dem Rücken an der Wand, um sich davon zu erholen, obschon sie das beste Triebwerk haben. Mit einem Mercedes-Motor hat du seitens Chassis keine Ausreden.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Aerodynamik auch nicht gerade optimal ist. Sie müssen also auch dort noch grosse Fortschritte machen.»

«Weil Williams 2025 wirklich Fortschritte gemacht hatte, dachten wir, sie würden sich dauerhaft wieder unter den ersten Sechs etablieren, doch jetzt sind sie massiv zurückgefallen, was ziemlich schockierend ist.»

«Dies ist auch ein schwieriger Moment für Teamchef James Vowles, den ich sehr schätze, aber er muss jetzt das Blatt wenden, um das Team wieder in eine positive Richtung zu führen – was nicht einfach ist.»

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