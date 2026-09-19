Nico Rosberg: «George Russell versteht sich selbst nicht»

George Russell wurde zu Beginn der Saison 2026 als großer Favorit auf den Weltmeistertitel gehandelt. Mit laut offiziellem Kalender noch neun offenen Rennen liegt der Brite nun 81 Punkte hinter seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli. Ex-Silberpfeil-Pilot Nico Rosberg, der sich persönlich aus seiner Zeit bei Mercedes mit stallinternen Rivalitäten bestens auskennt erklärt, wie die Situation für Russell ist.

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Rosberg sagte in seiner Funktion als Experte bei Sky: «Ich bin sehr beeindruckt von George, denn er ist wirklich ein Perfektionist und versucht, jeden einzelnen Aspekt seiner Performance zu optimieren. Ich weiß, dass er an seiner mentalen Verfassung arbeitet. Er meditiert, er tut alles, was er kann, und das bewundere ich wirklich sehr. Aber es ist umso schwerer für ihn, weil er sich selbst nicht versteht.» Wie bitte?

Man fängt an, an sich selbst zu zweifeln

Rosberg erklärt die Lage des Briten: «Er war schon immer schnell. Er war immer mindestens auf dem Niveau seines Teamkollegen, und plötzlich ist ihm das abhandengekommen, und das ist wirklich schmerzhaft, weil man anfängt, an sich selbst zu zweifeln.» Russell war als großer Favorit in die Saison 2026 gestartet, gewann auch den Auftakt. Doch dann zog sein zu Beginn der Saison erst 19-jähriger Teamkollege an ihm vorbei.

Rosberg: «Es spielt keine Rolle, wie selbstbewusst man ist. Dann kommt dieser Gedanke: Bin ich nicht gut genug, oder war ich früher besser und mache ich jetzt einfach etwas falsch?» Der Weltmeister von 2016: «Das ist wirklich schwierig.»

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