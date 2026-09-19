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Nico Rosberg: «George Russell versteht sich selbst nicht»

Mercedes-Routinier George Russell ist in der Formel-1-Saison 2026 überraschend nur die Nummer 2 der Silberpfeile. Ex-Pilot Nico Rosberg behauptet: George Russell versteht sich gerade selbst nicht.

Otto Zuber

Von

Formel 1

George Russell ist WM-Zweiter
George Russell ist WM-Zweiter
Foto: XPB
George Russell ist WM-Zweiter
© XPB

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George Russell wurde zu Beginn der Saison 2026 als großer Favorit auf den Weltmeistertitel gehandelt. Mit laut offiziellem Kalender noch neun offenen Rennen liegt der Brite nun 81 Punkte hinter seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli. Ex-Silberpfeil-Pilot Nico Rosberg, der sich persönlich aus seiner Zeit bei Mercedes mit stallinternen Rivalitäten bestens auskennt erklärt, wie die Situation für Russell ist.

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Rosberg sagte in seiner Funktion als Experte bei Sky: «Ich bin sehr beeindruckt von George, denn er ist wirklich ein Perfektionist und versucht, jeden einzelnen Aspekt seiner Performance zu optimieren. Ich weiß, dass er an seiner mentalen Verfassung arbeitet. Er meditiert, er tut alles, was er kann, und das bewundere ich wirklich sehr. Aber es ist umso schwerer für ihn, weil er sich selbst nicht versteht.» Wie bitte?

Man fängt an, an sich selbst zu zweifeln

Rosberg erklärt die Lage des Briten: «Er war schon immer schnell. Er war immer mindestens auf dem Niveau seines Teamkollegen, und plötzlich ist ihm das abhandengekommen, und das ist wirklich schmerzhaft, weil man anfängt, an sich selbst zu zweifeln.» Russell war als großer Favorit in die Saison 2026 gestartet, gewann auch den Auftakt. Doch dann zog sein zu Beginn der Saison erst 19-jähriger Teamkollege an ihm vorbei.

Rosberg: «Es spielt keine Rolle, wie selbstbewusst man ist. Dann kommt dieser Gedanke: Bin ich nicht gut genug, oder war ich früher besser und mache ich jetzt einfach etwas falsch?» Der Weltmeister von 2016: «Das ist wirklich schwierig.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

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Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

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41

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+1 Runde

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2

10

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Nico Hülkenberg

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