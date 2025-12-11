Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Rosberg-Kritik: «Zak Brown bei Piastri wenig einfühlsam»

Oscar Piastri hat die Saison als Zweiter des Finales von Abu Dhabi und als WM-Dritter abgeschlossen. Was danach von McLaren-CEO Zak Brown zu hören war, verblüfft Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

McLaren-CEO Zak Brown und Oscar Piastri
McLaren-CEO Zak Brown und Oscar Piastri
Foto: ZakMaugerLAT/Getty Images
McLaren-CEO Zak Brown und Oscar Piastri
© ZakMaugerLAT/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Formel-1-WM endete auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi mit den besten drei Piloten vorne, allerdings waren Reihenfolge des Grand Prix und der Weltmeisterschaft nicht deckungsgleich: Sieger Max Verstappen wurde WM-Zweiter, der zweitplatzierte Oscar Piastri wurde WM-Dritter, Lando Norris sicherte sich mit P3 den WM-Titel.

Werbung

Werbung

Während der Auslaufrunde meldete sich McLaren-CEO Zak Brown bei seinen Piloten am Funk. Der Kalifornier sagte: «Was für eine Saison, was für eine Saison! Du bist ein Star. Sieben Siege. Wir lieben dich. Nächstes Jahr machen wir das wieder. Danke, Oscar, für alles, was du getan hast. Was für ein Jahr. Oscar, ich bin sehr stolz auf dich. Fantastisch. Was für ein Teamplayer. Nächstes Jahr versuchen wir es wieder. Wir sehen uns auf dem Podium.»

Zugehört hat da auch Nico Rosberg. Der 40-jährige Wiesbadener war als GP-Experte unserer Kollegen von Sky nach Abu Dhabi geflogen. Und was der F1-Champion von 2016 dort von Brown hörte, erzeugt beim 23-fachen GP-Sieger Unverständnis.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Rosberg ist der Ansicht, Brown hat es da an Einfühlungsvermögen gefehlt. Nico erklärt: «Man muss sich das mal vorstellen – wir sprechen hier bei Oscar von einem der schlimmste Moment seiner Rennkarriere, nun steht fest, dass er den WM-Titel verpasst hat. Da finde ich schon, dass Brown ein wenig passendere Worte hätte finden können. Etwa: Nächstes Jahr ist dein Jahr.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien