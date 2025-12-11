Nico Rosberg-Kritik: «Zak Brown bei Piastri wenig einfühlsam»

Die Formel-1-WM endete auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi mit den besten drei Piloten vorne, allerdings waren Reihenfolge des Grand Prix und der Weltmeisterschaft nicht deckungsgleich: Sieger Max Verstappen wurde WM-Zweiter, der zweitplatzierte Oscar Piastri wurde WM-Dritter, Lando Norris sicherte sich mit P3 den WM-Titel.

Während der Auslaufrunde meldete sich McLaren-CEO Zak Brown bei seinen Piloten am Funk. Der Kalifornier sagte: «Was für eine Saison, was für eine Saison! Du bist ein Star. Sieben Siege. Wir lieben dich. Nächstes Jahr machen wir das wieder. Danke, Oscar, für alles, was du getan hast. Was für ein Jahr. Oscar, ich bin sehr stolz auf dich. Fantastisch. Was für ein Teamplayer. Nächstes Jahr versuchen wir es wieder. Wir sehen uns auf dem Podium.»

Zugehört hat da auch Nico Rosberg. Der 40-jährige Wiesbadener war als GP-Experte unserer Kollegen von Sky nach Abu Dhabi geflogen. Und was der F1-Champion von 2016 dort von Brown hörte, erzeugt beim 23-fachen GP-Sieger Unverständnis.

Rosberg ist der Ansicht, Brown hat es da an Einfühlungsvermögen gefehlt. Nico erklärt: «Man muss sich das mal vorstellen – wir sprechen hier bei Oscar von einem der schlimmste Moment seiner Rennkarriere, nun steht fest, dass er den WM-Titel verpasst hat. Da finde ich schon, dass Brown ein wenig passendere Worte hätte finden können. Etwa: Nächstes Jahr ist dein Jahr.»

