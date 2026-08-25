Nico Rosberg über Max Verstappen: «Der Grund für seinen Zandvoort-Crash»

Die niederländischen Fans trauten ihren Augen nicht: Ausgerechnet ihr Idol Max Verstappen schon kurz nach dem Start des Zandvoort-GP out – übler Unfall in der überhöhten Luyendyk-Kurve vor der Einfahrt in die Start/Ziel-Gerade.

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Der Deutsche Nico Rosberg hat die Action in den Dünen an der Nordsee vor Ort verfolgt und kann sich den seltenen Fehler von Verstappen nur so erklären.

«Wenn wir uns die Bordaufnahmen ansehen, dann ist zu erkennen, dass Max auf der rechten Seite eine extrem enge Linie fährt», so der 41-jährige Wiesbadener. «Jetzt muss man aber wissen – die Bahn war teilweise nach den Regengüssen zuvor noch nass. An den meisten Stellen trocken, an anderen feucht an weiteren noch nass, also eine Mischung aus allem, und das macht es für einen Fahrer extrem schwierig, den richtigen Haftgrad der Piste zu spüren.»

Nico Rosberg Foto: XPB Nico Rosberg © XPB

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Der 23-fache GP-Sieger weiss aus eigener Erfahrung: «Auf den profillosen Slicks durch solche Highspeed-Kurven zu fahren, bei diesen Pistenverhältnissen, das ist das Schwierigste der Welt.»

«Max fährt dort eindeutig enger als alle anderen, und wenn man noch genauer hinschaut, sieht es so aus, als ob die trockene Stelle etwa 50 Zentimeter von der Innenseite versetzt ist. Ich glaube, Verstappen hat da nicht nur den Wagen sehr ehrgeizig positioniert, er ist wohl auch einfach etwas zu früh oder zu fest aufs Gas gegangen – und schon ist es vorbei.»

«Wir sprechen hier vom besten Formel-1-Fahrer der Gegenwart, von einem der besten GP-Piloten aller Zeit. Und selbst ihm ist das nun passiert. Das ist für mich Beweis, wie knifflig die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt waren.»