Nigel Mansell zum Max Verstappen-Frust: Ferrari-Legende redet Klartext

Die neue Formel 1 gibt zu reden, doch leider nicht nur aus den richtigen Gründen. Die neuen Renner mit gewöhnungsbedürftigem Energie-Management sind nicht Jedermanns Sache. Die Kritik des vierfachen Formel-1-Champions Max Verstappen an «Mario Kart» ist wohldokumentiert.

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Nun hat sich Nigel Mansell zu Wort gemeldet, früherer Pilot von Lotus, Ferrari und Williams, 31-facher GP-Sieger, Weltmeister 1992 und auch IndyCar-Champion 1993.

Der inzwischen 72-jährige Engländer hat bei einer Veranstaltung in seiner Heimat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt: «Ich muss den Fahrern hier zu 100 Prozent zustimmen.»

«Ich finde es sehr enttäuschend, dass das Vorzeigeauto des Motorsports, der Grand Prix-Rennwagen, bei den ersten WM-Läufen keinen richtigen Rennsport erlaubt. Das ist für viele Fans gewiss entfremdend und erst recht für einen Rennfahrer, der seine besonderen Fähigkeiten einbringen möchte.»

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«Ich spüre volles Mitgefühl für Max. Hätte ich mich so deutlich ausgedrückt wie er? Vielleicht nicht. Aber was Lando Norris und die anderen Piloten gesagt haben, ist wahr. Und ich glaube, die Verantwortlichen hören zu."

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

«Ich hoffe, dass diese Wagen bald wieder so gefahren werden können, wie sie sollten. Hoffentlich werden ausreichend Anpassungen vorgenommen, sodass sich das, was wir in den ersten Rennen gesehen haben, nicht fortsetzt.»