Nigel Mansell zum Max Verstappen-Frust: Ferrari-Legende redet Klartext
Noch heute nennen sie ihn bei Ferrari ehrfürchtig «il leone», den Löwen: Nigel Mansell. Der 72-jährige Formel-1-Weltmeister von 1992 spricht über die Rennwagen 2026 und den Frust von Max Verstappen.
Die neue Formel 1 gibt zu reden, doch leider nicht nur aus den richtigen Gründen. Die neuen Renner mit gewöhnungsbedürftigem Energie-Management sind nicht Jedermanns Sache. Die Kritik des vierfachen Formel-1-Champions Max Verstappen an «Mario Kart» ist wohldokumentiert.
Nun hat sich Nigel Mansell zu Wort gemeldet, früherer Pilot von Lotus, Ferrari und Williams, 31-facher GP-Sieger, Weltmeister 1992 und auch IndyCar-Champion 1993.
Der inzwischen 72-jährige Engländer hat bei einer Veranstaltung in seiner Heimat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt: «Ich muss den Fahrern hier zu 100 Prozent zustimmen.»
«Ich finde es sehr enttäuschend, dass das Vorzeigeauto des Motorsports, der Grand Prix-Rennwagen, bei den ersten WM-Läufen keinen richtigen Rennsport erlaubt. Das ist für viele Fans gewiss entfremdend und erst recht für einen Rennfahrer, der seine besonderen Fähigkeiten einbringen möchte.»
«Ich spüre volles Mitgefühl für Max. Hätte ich mich so deutlich ausgedrückt wie er? Vielleicht nicht. Aber was Lando Norris und die anderen Piloten gesagt haben, ist wahr. Und ich glaube, die Verantwortlichen hören zu."
«Ich hoffe, dass diese Wagen bald wieder so gefahren werden können, wie sie sollten. Hoffentlich werden ausreichend Anpassungen vorgenommen, sodass sich das, was wir in den ersten Rennen gesehen haben, nicht fortsetzt.»
«Wenn mal alle über das Stadium des Herumrollens hinaus sind, dann sollte interessanter Rennsport möglich sein. Die Formel 1 muss Formel 1 bleiben, so wie sie es immer war. Sie braucht jedoch Anpassungen. Solange sie genug nachjustieren, dürfen wir auf gute Zeiten hoffen.»
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